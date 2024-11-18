Новым главой Hyundai станет Хосе Муньос

Новым президентом и генеральным директором марки Hyundai c 1 января 2025 года будет Хосе Муньос, который ранее занимал руководящую должность в Hyundai и Genesis Motor North America. Нынешний президент Чанг Чжэхун станет вице-председателем группы Hyundai Motor

Хосе Муньос начал свою карьеру в Hyundai в 2019 году в качестве руководителя североамериканского подразделения Hyundai и Genesis. Он добавил в американский модельный ряд электрический хэтчбек Ioniq 5 и значительно расширил присутствие бренда по всей стране. Под его руководством компания инвестировала 12,6 миллиардов долларов на создание завода Metaplant America и строительства двух предприятий в штате Джорджия по производству батарей.

Напомним, что ранее Хосе Муньос занимал должность директора по эффективности в компании Nissan Motor и руководил подразделениями в США и Китае. Муньос завершит свою работу в качестве генерального директора Hyundai и Genesis Motor North America после дебюта нового электрического внедорожника Ioniq на автосалоне в Лос-Анджелесе в этом месяце.