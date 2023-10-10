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10 окт 2023

Очередь на Hyundai Exter растянулась на 9 месяцев

Очередь на Hyundai Exter растянулась на 9 месяцев
Автор фото: фирма-производитель

Покупателям нового кроссовера Hyundai Exter придется ждать свой автомобиль от 6 до 9 месяцев в связи с неготовностью компании удовлетворить спрос

Отмечается, что на данный момент общее количество заказов уже превысило 75 000 штук при производстве 6 000 экземпляров в месяц. Компания заявила, что планирует увеличить выпуск автомобилей на 30% до 8 000 в месяц. Однако автомобили, которые были предназначены для экспорта на иностранные рынки, будут перенаправлены для удовлетворения спроса в Индии.

Напомним, что Hyundai Exter оснащается бензиновым мотором объемом 1,2 л. Альтернатива - ДВС, работающий на газу, того же объема. Мощность - 83 л.с. и 69 л,с, соответственно. Трансмиссия: 5-ступенчатая “механика” или “робот”. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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