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23 дек 2020

Первый электромобиль Hyundai: названы характеристики

Первый электромобиль Hyundai: названы характеристики

Анонс кроссовера Ioniq 5 обзавелся техническими подробностями. До России кроссовер тоже доберется

Итак, на машине будет сразу установлено два электромотора – суммарная отдача составляет 315 лошадиных сил. Полный привод, разумеется, присутствует в наличии. Производитель даже раскрыл динамические характеристики – чуть более пяти секунд до сотни. Запас же хода составит 450 километров, однако, у машины будет и дальнобойная версия, которая сможет проехать на сто верст больше.

Пару слов о процессе зарядки аккумуляторов. Во-первых, на крыше автомобиля будет  расположена солнечная батарея, которая восполнит желанные киловатты. Во-вторых, кроссовер поддерживает систему быстрой зарядки на 800 V, которая за 15 минут уже восполнит более половины объема батареи.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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