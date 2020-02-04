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4 фев 2020

Пикап Hyundai пойман во время испытаний

Пикап Hyundai пойман во время испытаний

Пикап построят на новой платформе. Автомобиль может получить несколько вариантов привода и разные конфигурации кабины

Компания Hyundai вывела свой первый пикап, который получил обозначение NX4 OB (концепт Santa-Cruz), на испытания в зимних условиях. На снимках корейский пикап пока скрыт под камуфляжем. Однако уже сейчас можно сказать, что серийная версия будет напоминать концепт Santa Cruz, который дебютировал в 2015 г. на Детройтском автосалоне. При этом машина вырастет в размерах по сравнению с прототипом. Пикап получит узкие фары и фирменную большую решетку радиатора.

Пикап построят на новой платформе. Автомобиль может получить раму лестничного типа, а также несколько вариантов привода. Также клиентам предложат несколько конфигураций кабины. Официальная премьера новинки должна состояться до конца нынешнего года. Серийное производство пикапа начнется только в 2021 году. Сборка машины будет налажена на заводе в Алабаме (США).

При написании новости использовалась информация:
РБК

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