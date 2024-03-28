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28 мар 2024

Пикап Hyundai Santa Cruz получил обновление

Пикап Hyundai Santa Cruz получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai представила рестайлинг пикапа Santa Cruz для американского рынка. Новинка дебютировала на автосалоне в Нью-Йорке

Фактически, отличительные внешние особенности будут в основном у дорогих версий, включая внедорожную модификацию XRT. Hyundai Santa Cruz 2025 модельного года получит новую решетку радиатора, более крупные блоки светодиодных фар, а также иные бампера с буксировочными проушинами. Для дорогих комплектаций также предложат единый цифровой кластер "приборки" и мультимедийной системы диагоналями 12,3 дюйма каждый.

Моторная гамма останется прежней. Под капотом стандартной версии - 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 194 л.с. и 246 Нм крутящего момента. Коробка - 8-ступенчатый "автомат". Версии подороже оснащены турбированным агрегатом того же объема. Мощность - 285 л.с. и 423 Нм. В данном случае двигатель работает в паре с 8-ступенчатым "роботом". Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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