Компания Hyundai переманила из BMW очередного специалиста: на этот раз им стал Файезу Абдулу Рахман, который займется проектированием новой платформе премиального отделения компании Genesis.

В BMW Рахман в разные годы работал над концепциями и платформами 7-й серии, кроссоверов и автомобилей М-серий. В Genesis он возглавит отдел разработки, который сосредоточится на оптимизации спецификаций, электронных систем и взаимодействия с пользователем, начиная с первых этапов конструирования автомобиля.

В Hyundai не скрывают, что в задачи Рахмана входит организация процесса разработок новых платформ, которая затем будет переноситься на другие автомобили Hyundai Motor Group для того, чтобы напрямую конкурировать с ведущими премиальными автопроизводителями Европы.

«Я очень рад стать частью этой динамичной организации и впечатлен внушительным прогрессом, которого достигла Hyundai Motor Group за последнее десятилетие. Мы намереваемся разработать гибкую и ориентированную на будущее автомобильную архитектуру, уникальную для Hyundai Motor Group, которая обеспечит конкурентоспособность автомобилей компании, особенно в плане ездовых характеристик и качества», — заявил Абдула Рахман, который был принят в штат Hyundai Motor Group 1 ноября.

Фейдула Абдула Рахман пришел в BMW в 1986 году на должность инженера CAD. С 2003 по 2008 годы он возглавлял направление концептов и линейки кроссоверов, а также был директором отдела исследований BMW. Затем он работал в отделении BMW M на разных руководящих должностях.

