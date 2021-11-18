Представлен Ioniq 7

В Лос-Анджелесе открылся международный автосалон, куда автопроизводители привезли свои самые свежие разработки

Корейский концерн Hyundai, например, привез свой самый крупный электрический кроссовер под названием Ioniq7. Да, перед нами концепт, но производитель уже заявил, что серийная версия будет близка к концепту на 70 процентов. И, знаете, мы склонны верить в эту версию, так как многие детали на концепте мы уже видели на некоторых серийных машинах, например, на минивэне Staria. Впрочем, саму Staria можно уже назвать концептом за свой футуристический вид, однако, ее пустили в серию.

Но вернемся к концепту Ioniq 7, и самым интересным здесь является интерьер. В салоне, например, нет руля вообще, так как машиной, по концепции создателей, управляет автопилот. О технических характеристиках здесь говорить сложно – перед нами все же демонстрационный макет. Серийная версия Ioniq 7 выйдет в 2024 или 2025 году.