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20 ноя 2019

Представлена новая Hyundai Sonata

Представлена новая Hyundai Sonata
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata. Новинка "переехала" на новую платформу и обзавелась новой силовой установкой.

Если говорить о дизайне, то в Hyundai активно говорят о "Сонате", как о купеобразном седане. В целом, автомобиль серьезно изменился по сравнению с предшественником. Новинка получила кузов с оригинальными выштамповками, фирменные решетку радиатора и скругленную крышку багажника, светодиодную оптику и хромированные акценты. На последнем пункте дизайнеры заостряют особое внимание, так как именно здесь прослеживается новый фирменный стиль Dynamic Lasso. Действительно, если присмотреться, то хромированная окантовка окон вкупе с рисунком фар образует некую петлю. 

Куда больше изменений произошло с технической составляющей. Дело в том, что автомобиль построен на новой модульной платформе, которая подразумевает использование силовых установок разных типов, включая электреские. К слову, на облике автомобиля это тоже сказалось, так как новая "тележка" позволила сдвинуть мотор назад, в результате чего уменьшился передний свес. Если говорить о моторах, то Sonata получила новый двигатель, объемом 2.5 литра и мощностью в 180 лошадиных сил. Отметим, что на старте продаж автомобиль будет доступен исключительно с этим агрегатом, а в следующем году в линейке силовых установок появится и двухлитровый мотор мощностью в 150 лошадиных сил. Оба мотора работают в паре с восьмиступенчатым автоматом. 

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