Автомобильный портал Motorpage
13 фев 2020

Ради электрификации Hyundai обращается за помощью в США

Ради электрификации Hyundai обращается за помощью в США

Корейский концерн договорился с калифорнийским стартапом Canoo о совместной разработке платформы для электромобилей

Платформа будет базироваться на некой особой, придуманной инженерами Canoo, архитектуре. Это позволит упростить и ускорить начало серийного производства. Созданное стартапом шасси оснащено подвеской с двойными поперечными рычагами спереди и сзади и аккумулятором, расположенным под полом салона. На этой тележке можно построить автомобиль с любым типом кузова.

Любопытно, что сам стартап Canoo пока представил только одноимённый электрический минивэн. Он получил 304-сильный электромотор на задней оси и тяговую батарею на 80 кВт•ч, которой должно хватить на 400 километров пробега. Проект разработан за 19 месяцев, начало серийного производства запланировано на 2021 год. В продаже минивэн не появится: он будет доступен только по подписке с фиксированной ежемесячной платой.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai

Пикап Hyundai пойман во время испытаний

04 февраля 2020

Hyundai анонсировал премьеру новой Creta

03 февраля 2020

Первый пикап Hyundai получит мотор от Genesis

27 января 2020

В Genesis сделают конкурента BMW X7

24 января 2020
Genesis

Genesis намекнул разработку спортивного купе

21 января 2020
Genesis GV80 2021

Представлен первый кроссовер Genesis

15 января 2020

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq, Mazda CX-5 - сравнительный тест. интрижка на стороне: модельная внешность mazda cx-5 2017 ставит под сомнение семейные ценности skoda kodiaq 2017 Сравнительный тест
12 февраля 2020

Skoda Kodiaq, Mazda CX-5
"Интрижка на стороне: модельная внешность Mazda CX-5 ставит под сомнение семейные ценности Skoda Kodiaq"
Lada Vesta - lada vesta sw 2019 вид спереди
Тест драйв
10 февраля 2020

Lada Vesta
"Менять так менять: Lada Vesta обзавелась новой агрегатной связкой"
KIA Soul - kia soul 2020 а ты точно mpv?
Тест драйв
07 февраля 2020

KIA Soul
"KIA Soul: а ты точно MPV?"
Lexus GX - lexus gx 2020
Тест драйв
05 февраля 2020

Lexus GX
"Страшно, аж жуть! обновленный Lexus GX распугивает французских аборигенов"

Написано новостей:

2 5 2 2 7