Ради электрификации Hyundai обращается за помощью в США

Корейский концерн договорился с калифорнийским стартапом Canoo о совместной разработке платформы для электромобилей

Платформа будет базироваться на некой особой, придуманной инженерами Canoo, архитектуре. Это позволит упростить и ускорить начало серийного производства. Созданное стартапом шасси оснащено подвеской с двойными поперечными рычагами спереди и сзади и аккумулятором, расположенным под полом салона. На этой тележке можно построить автомобиль с любым типом кузова.

Любопытно, что сам стартап Canoo пока представил только одноимённый электрический минивэн. Он получил 304-сильный электромотор на задней оси и тяговую батарею на 80 кВт•ч, которой должно хватить на 400 километров пробега. Проект разработан за 19 месяцев, начало серийного производства запланировано на 2021 год. В продаже минивэн не появится: он будет доступен только по подписке с фиксированной ежемесячной платой.