Раскрыта дата премьеры новой Hyundai Creta

Корейский концерн объявил дату российской премьеры популярного кроссовера Creta – она состоится шестнадцатого июня.

К сожалению, нет никакой официальной информации относительно изменений машины. Закамуфлированные прототипы уже мелькали на улицах, но составить по ним представление о машине крайне сложно. Предполагается, что экстерьер вседорожника переработают в стилистике аналогов кроссовера из других стран, например, Индии. Впрочем, пару месяцев назад представи­тели Hyundai заявляли, что внешность российской Creta будет серьезно отличаться от версий машины для мирового рынка.

В то же время, платформа, как и моторная линейка модели не изменятся. Напомним, что текущая Creta оснащается атмосферными моторами 1.6 и 2.0, которые сочетаются с механической и автоматической трансмиссиями.