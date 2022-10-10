Автомобильный портал Motorpage
10 окт 2022

Раскрыты характеристики Hyundai Ioniq 6

Раскрыты характеристики Hyundai Ioniq 6
Автор фото: фирма-производитель

Дебют данной модели случился в июле текущего года, но тогда производитель раскрыл лишь старшую конфигурацию электрокара. Теперь же мы знаем характеристики всех версий

Итак, топовая модификация является полноприводной, а ее мощность составляет 325 лошадиных сил. Что касается базовой модификации, то она уже будет моноприводной (задний). Характеристики двигателя здесь скромнее – 228 лошадиных сил.

Что касается запаса хода, то в стандартном исполнении электрокар способен проехать 545 километров на полном заряде.  Показатели старшей модификации чуть лучше, так как здесь установлена более емкая батарея – 615 километров.  Все модификации также оборудованы фирменной системой быстрой зарядкой, которая позволяет восполнить заряд за 18 минут.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ioniq 7

Hyundai ускорит выпуск флагманского кроссовера Ioniq

26 июля 2022

Hyundai создала на базе Creta новый минивэн

18 июля 2022
Hyundai Veloster (2019)

Hyundai снимает с производства модель Veloster

20 июня 2022
Hyundai Venue

Представлен обновленный Hyundai Venue

17 июня 2022
Hyundai Sonata N Line Night Edition (2022)

История Hyundai Sonata заканчивается

24 мая 2022
Hyundai Ioniq 5 (2022)

Hyundai выходит из совместного партнерства с компанией Rimac

04 мая 2022

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"
Infiniti QX50 - infiniti qx50 (2021) эстет с бицепсами и высоким iq
Тест драйв
03 октября 2022

Infiniti QX50
"Эстет с бицепсами и высоким IQ"
Exeed TXL - exeed txl (2022) «к услугам состоятельных клиентов»
Тест драйв
25 сентября 2022

Exeed TXL
"«К услугам состоятельных клиентов»"

Написано новостей:

3 1 6 0 0