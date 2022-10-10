Раскрыты характеристики Hyundai Ioniq 6

Дебют данной модели случился в июле текущего года, но тогда производитель раскрыл лишь старшую конфигурацию электрокара. Теперь же мы знаем характеристики всех версий

Итак, топовая модификация является полноприводной, а ее мощность составляет 325 лошадиных сил. Что касается базовой модификации, то она уже будет моноприводной (задний). Характеристики двигателя здесь скромнее – 228 лошадиных сил.

Что касается запаса хода, то в стандартном исполнении электрокар способен проехать 545 километров на полном заряде. Показатели старшей модификации чуть лучше, так как здесь установлена более емкая батарея – 615 километров. Все модификации также оборудованы фирменной системой быстрой зарядкой, которая позволяет восполнить заряд за 18 минут.