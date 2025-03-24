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24 мар 2025

Руководство Hyundai уверено, что новые тарифы Дональда Трампа не затронут компанию

Руководство Hyundai уверено, что новые тарифы Дональда Трампа не затронут компанию
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai не беспокоится о возможных тарифах на свои автомобили и отмене льгот на электрокары в США. Компания делает ставку на локализацию производства, что, по мнению ее гендиректора Хосе Муньоса, поможет минимизировать риски

Автопроизводитель намерен инвестировать 12,6 млрд долларов в производственную площадку в Джорджии (США). Там будут выпускаться электромобили Ioniq 5 и Ioniq 9, а также новые гибридные модели. Более того, компания намерена найти партнера по производству аккумуляторов для своих электрокаров. Сейчас у Hyundai уже есть завод в Алабаме, где собирают Santa Fe, Tucson и ряд других моделей.

Тарифы могут затронуть автомобили, выпускаемые за пределами США. К их числу относятся Ford, Audi и BMW. Компании уже готовятся к возможным последствиям. Ford предупреждает о росте цен и потере рабочих мест, Audi рассматривает возможность переложить часть затрат на покупателей, а BMW обещает не повышать цены на определенные модели, произведенные в Мексике.

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