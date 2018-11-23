Самый большой кроссовер Hyundai тестируют в Швеции

Недалеко от шведского города Арьеплуг компания Hyundai проводит испытания флагманского кроссовера Palisade. Строго говоря, тестируется даже не сам кроссовер, а работа его зимнего режима в условиях низких температур

Цель испытаний - проверка электронных агрегатов и их эффективности в сложных условиях. Дело в том, что в случае пробуксовки или диагонально вывешивания кроссовер перераспределяет момент на загруженное колесо, тем самым позволяя проезжать сложные участки маршрута. Из-за неясных до конца технических характеристик можно лишь предполагать, что роль межколесных блокировок, вероятно, выполняет система курсовой устойчивости, подтормаживающая буксующее колесо.

О технических характеристиках известно, что флагманских кроссовер получит соответствующие статусу агрегаты. Речь идет о двигателях V6 в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Кстати, она в свою очередь получит интересный режим управления - вместо традиционного рычага, режимы будут переключаться специальным блоком кнопок.