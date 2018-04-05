Кроссовер Hyundai ix55, который пришел к нам из Северной Америки, где он известен под именем Veracruz уже не производят. Но корейцы готовят ему замену, так как в США без огромной трехрядной модели ее модельный ряд будет неполным.

Недавно компания подала заявку в патентное бюро США на регистрацию торговой марки Palisade. По данным источников внутри компании именно оно будет использоваться для большого кроссовера Hyundai.

Кроссовер будет построен на одной платформе с будущим Kia Telluride (он заменит внедорожник Mohave). Большая, длиной более пяти метров машина будет иметь трехрядный салон, при этом в Hyundai откажутся от кроссовера Grand Santa Fe, который также имеет три ряда сидений, но недостаточно просторен. Кроссовер получит «двухэтажную» оптику с узкими основными фарами и очень богатое оснащение.

По неподтвержденной информации большой кроссовер Hyundai будет оснащаться 3,3-литровым бензиновым V6 мощностью 290 л.с. Также у него будет и гибридная силовая установка мощностью около 400 л.с.

Основными конкурентами Hyundai Palisade на американском рынке станут Chevrolet Saburban и Ford Expedition.

