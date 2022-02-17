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17 фев 2022

Стартовали продажи Hyundai Staria

Стартовали продажи Hyundai Staria
Автор фото: фирма-производитель

Российский офис марки Hyundai раскрыл конфигурации  минивэна  Staria для российского рынка. Автомобиль будет предложен в пяти комплектациях. Цены стартуют с отметки в 2 999 000 рублей.

Начнем, пожалуй, с набора агрегатов. Итак, минивэн будет доступен к заказу с 2.2-литровым турбо-дизелем мощностью в 177 лошадиных сил. Будет и альтернатива в виде бензинового мотора V6 объемом 3.5-литра (мощность – 249 лошадиных сил) В качестве коробки передач используется 8-ступенчатый автомат или 6-ступенчатая механика. Фактически, здесь используются те же агрегаты, что и на кроссоверах Palisade и Santa Fe. Интересно, но цельнометаллический фургон Staria будет предлагаться лишь с дизельным двигателем. Еще один нюанс – все дизельные Staria будут оснащены полным приводом.

Среди оборудования для новинки упомянуты, к примеру, развитый мультимедийный комплекс и современный набор водительских ассистентов, фирменная телематика BlueLink и семь портов USB для зарядки гаджетов. В базовую комплектацию включены 4,2-дюймовый дисплей на приборной панели и 8-дюймовый экран мультимедийной системы, двухзонный климат-контроль, а также камера заднего вида с датчиками парковки. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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