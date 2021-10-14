У Hyundai Sonata появилась супергеройская версия

Североамериканское подразделение Hyundai выпустило спецверсию седана Sonata GT Line под названием Night Edition. Причем тут супергерои?

Да при том, что посвящена она Снейку Айзу –киллеру –ниндзя из популярной кинофраншизы «Бросок кобры». Соответственно, лейтмотивом новой «Сонаты» стал матовый черный цвет (аллюзия на колер костюма главного героя), также в автомобиле активно применяется углепластик. Из него выполнены многие кузовные элементы вроде спойлера и бамперов. Ах да, совсем забыли уточнить, что тормозные суппорты здесь окрашены в красный цвет.

От такого дерзкого стайлинга, который превращает автомобиль, как минимум, в подобие гоночного болида, начинает кружиться голова и ты думаешь, что под капотом машины будет находиться какой-нибудь мощный движок, и хотелось бы нам сказать, что перед нами сугубо маркетинговый продукт, в движение машина приводится каким-нибудь скромным двухлитровым моторчиком, но нет, тут все несколько иначе.

Здесь установлен 2.5-литровый турбомотор, который развивает 295 лошадиных сил, что обеспечивает достойную разгонную динамику - 7.5 секунд до сотни! Жаль, что такого мотора нет на российском рынке. Нам приходится довольствоваться атмосферными двигателями 2.0 и 2.5 – с отдачей в 150 и 180 лошадиных сил.