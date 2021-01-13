В Hyundai анонсировали электрокар IONIQ 5

Модель станет первым электрокаром, который построят на платформе E-GMP. На ней же будут созданы все будущие электрокары бренда. Официальная премьера IONIQ 5 состоится уже в феврале этого года

Вообще стоит отметить, что машина будет содержать в себе интересные технологии, например, Vehicle to Load. Незнакомым с этим термином читателям Motorpage, объясняем - данная функция позволяет машине быть источником питания для других электроприборов. Фактически, электрокар может превратиться в настоящий Powerbank на колесах. Кроме того для машины заявлена и быстрая зарядка, которая за пять минут обеспечит стокилометровый запас хода.

При этом все технические характеристики находятся в секрете. Но некоторые крупицы информации просочились в сеть. Так стало известно, что машина получит полный привод и электромотор с мощностью более четырехсот лошадиных сил.