В Hyundai анонсировали новый минивэн

Вслед за уже представленным минивэном Staria, корейский концерн анонсировал еще одну новинку подобного форм-фактора.

Hyundai Motor анонсировала новую модель — минивэн Custo. Он назван в честь знаменитого путешественника Жака Ива Кусто. Ключевым рынком для семиместного автомобиля станет КНР. Баловать поклонников марки не стали – с анонсом выпустили лишь пару фотографий, на которых заметен лишь силуэт машины. Впрочем, соблюдать секретность уже и не нужно – машину неоднократно замечали на улицах Китая.

В целом, автомобиль напоминает Kia Carnival, если натянуть на него «фирменный стиль» Hyundai. Иначе говоря, скрестите Kia Carnival с новым Tucson и получите Hyundai Custo. Да, Carnival является его соплатформенником, но новинка Hyundai получилась несколько компактнее – на десять сантиметров. Что касается агрегатной составляющей, то Custo будет доступен с двумя вариантами силовых установок - моторы 1.5 и 2.0. Оба – бензиновые с турбонаддувом. Мощность первого – 170 лошадиных сил, а второго – 236.