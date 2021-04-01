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1 апр 2021

В Hyundai анонсировали появление пикапа Santa Cruz

В Hyundai анонсировали появление пикапа Santa Cruz
Автор фото: фирма-производитель

Корейский концерн показал официальные тизеры нового пикапа Santa Cruz. Дебют модели должен состояться уже через несколько недель

Вынуждены констатировать, что серийная версия будет иметь не так уж и много общих черт с концептуальным автомобилем, хотя изначально производитель заявлял обратное. Теперь мы видим, что машина будет походить на новый Tucson, от которого он унаследует стильную фронтальную оптику в виде сот, визуально объединенную с подсвечиваемой диодами радиаторной решеткой.

Агрегаты тоже будут позаимствованы у Tucson. Это двухлитровые атмосферные двигатели и турбо-моторы аналогичного объема. Также не исключается появление гибридных силовых установок и  дизельного двигателя от Genesis GV80. Речь идет о шестицилиндровом турбо-моторе мощностью в 278 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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