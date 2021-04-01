В Hyundai анонсировали появление пикапа Santa Cruz

Корейский концерн показал официальные тизеры нового пикапа Santa Cruz. Дебют модели должен состояться уже через несколько недель

Вынуждены констатировать, что серийная версия будет иметь не так уж и много общих черт с концептуальным автомобилем, хотя изначально производитель заявлял обратное. Теперь мы видим, что машина будет походить на новый Tucson, от которого он унаследует стильную фронтальную оптику в виде сот, визуально объединенную с подсвечиваемой диодами радиаторной решеткой.

Агрегаты тоже будут позаимствованы у Tucson. Это двухлитровые атмосферные двигатели и турбо-моторы аналогичного объема. Также не исключается появление гибридных силовых установок и дизельного двигателя от Genesis GV80. Речь идет о шестицилиндровом турбо-моторе мощностью в 278 лошадиных сил.