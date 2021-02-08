В Hyundai не смогли договориться с Apple

Переговоры, благодаря которым на свет мог появиться автомобиль от известного производителя смартфонов, сорвались. Однако это не означает, что на проекте можно ставить крест.

Как сообщает The Wall Street Journal, обе стороны не смогли достичь соглашения. Однако, какая же интересная сделка могла получиться! По предварительным данным, корейцы могли инвестировать в проект около четырех миллиардов долларов. Производство также планировалось организовать на площадках Hyundai.

Однако, история сослагательных наклонений не знает. Переговоры сорвались – точка. Правда, в Apple уже налаживают мосты с другими компаниями. Так, например, недавно было объявлено, что на проект «яблочного автомобиля» перешло несколько специалистов из Porsche.