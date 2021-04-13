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13 апр 2021

В Hyundai переродили свой первый массовый автомобиль

В Hyundai переродили свой первый массовый автомобиль

Выпускать омологации своих старых моделей стало сейчас модно. То Renault  переделают свою Model4 в электромобиль, то теперь в Hyundai занимаются чем-то подобным

Да, корейская марка вспомнила про свой первый массовый автомобиль - Hyundai Pony и решила выпустить его современную электрическую версию. Фактически, перед нами лишь дизайнерский прототип, который вряд ли доберётся до серийного производства. Тем не менее, машина получилась крайне интересной.

Надо заметить, что глобально облик машины менять не стали. Кузов здесь идентичен оригинальному, но рестомод получил новую светодиодную оптику , а также «пиксельные» задние фонари, выполненные аналогично фонарям концепта Hyundai 45. Так что машина, сохранив ретро-стиль, получила много современного оборудования. Любопытно, что Pony выпускался до 1994 года - то есть ровно двадцать лет, если считать от момента дебюта в 1974 году. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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