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9 апр 2021

В Hyundai приоткрыли завесу тайны над спортивным кроссовером

В Hyundai приоткрыли завесу тайны над спортивным кроссовером
Автор фото: фирма-производитель

Большинству кроссовер Kona знаком - это обычный компактный кроссовер для европейского рынка, который мало чем может похвастать кроме своего дизайна. Однако, вскоре все может измениться - модель попала в руки специалистов из N-Line

Да, корейцы готовятся представить заряженный кроссовер, и уже поделились его техническими характеристиками. Заметим, что модель получится сравнительно «злой» - под капотом расположится двухлитровым мотором с турбонаддувом. Его мощность - 280 лошадиных сил. Интересующиеся люди могут спросить - имеет ли данный мотор что-то общее с силовой установкой, которой оснащается хэтчбек i30N? Отвечаем, да, имеет - это один и тот же мотор. Разница заключается лишь в том , что на i30 в паре с мотором идёт и 8-ступенчатый робот, и механическая трансмиссия. Кроссовер же будет последней лишён.

Разумеется, заряженные модификации отличаются от стандартных машин в том числе и дизайном. Здесь у Kona N  все а полном порядке. Кроссовер получит «джентльменский набор»- бамперы с красными вставками, новую решетку радиатора, большие воздухозаборники и видоизмененную головную оптику. Спойлер, колесные диски большого размера, спортивный выхлоп - все это также будет присутствовать.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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