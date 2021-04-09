В Hyundai приоткрыли завесу тайны над спортивным кроссовером

Большинству кроссовер Kona знаком - это обычный компактный кроссовер для европейского рынка, который мало чем может похвастать кроме своего дизайна. Однако, вскоре все может измениться - модель попала в руки специалистов из N-Line

Да, корейцы готовятся представить заряженный кроссовер, и уже поделились его техническими характеристиками. Заметим, что модель получится сравнительно «злой» - под капотом расположится двухлитровым мотором с турбонаддувом. Его мощность - 280 лошадиных сил. Интересующиеся люди могут спросить - имеет ли данный мотор что-то общее с силовой установкой, которой оснащается хэтчбек i30N? Отвечаем, да, имеет - это один и тот же мотор. Разница заключается лишь в том , что на i30 в паре с мотором идёт и 8-ступенчатый робот, и механическая трансмиссия. Кроссовер же будет последней лишён.

Разумеется, заряженные модификации отличаются от стандартных машин в том числе и дизайном. Здесь у Kona N все а полном порядке. Кроссовер получит «джентльменский набор»- бамперы с красными вставками, новую решетку радиатора, большие воздухозаборники и видоизмененную головную оптику. Спойлер, колесные диски большого размера, спортивный выхлоп - все это также будет присутствовать.