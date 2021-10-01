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1 окт 2021

В Hyundai работают над рулевым колесом с дисплеем

В Hyundai работают над рулевым колесом с дисплеем
Автор фото: фирма-производитель

Корейский автомобильный концерн готовится представить интересную и инновационную разработку – руль с дисплеем, идея которого была позаимствована у болидов гонок Формулы-1

В Hyundai сообщают, что на монитор в ступице будут выводиться данные бортового компьютера— таким образом, должна улучшиться эргономика рабочего места, поскольку информация не станет перекрываться ободом самого руля.  Если взглянуть на прилагаемое изображение, то возникает опасение относительно безопасности данной идеи. Возникает ощущение, что в случае аварии из-за раскрытия подушки безопасности дисплей может оторваться и прилететь в лицо водителю.

Впрочем, в пояснительных документах объясняется, что подушка закреплена отдельно и раскрывается безопасно. Ранее Hyundai Motor уже экспериментировала на тему сенсорных экранов в руле, но меньшего размера. В прототипе HMI Virtual Cockpit Study использовались два тачскрина под большие пальцы.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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