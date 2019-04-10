В Hyundai рассказали о новой модульной платформе

Улучшенная с точки зрения жесткости, безопасности, шумо- и вибронагруженности «тележка» впервые будет использована на седане Sonata. Также сообщается, что новая платформа улучшит и дизайн автомобилей

К слову о дизайне, судя по презентационному видеоролику, у автомобилей, построенных на новой платформе, станут короче свесы, занизится линия крыши и капота. В целом пропорции машин станут более динамичными. Кроме того, более низкий центр тяжести и пятипроцентное уменьшение массы положительно скажутся на управляемости.

Технических преимуществ, разумеется, больше. Например, в новой платформе улучшено охлаждение моторного отсека, а через доработку днища и аэродинамическая эффективность. Оптимизировано распределение веса, в том числе для гибридов. Платформу планируют использоваться для постройки автомобилей с различными силовыми установками, в том числе электрическими.

Однако главное преимущество новой платформы заключается в повышенной безопасности. Дело в том, что ее особенностью является передняя силовая структура, распределяющая энергию удара при аварии в трех направлениях. На повышение уровня безопасности также влияют усиленные стальные детали, выполненные методом горячей штамповки. Hyundai утверждает, что при фронтальном ударе с малым перекрытием они заставляют автомобиль смещаться, а не разворачиваться.