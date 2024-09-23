В Hyundai разрабатывают инновационную систему беспроводной зарядки во время движения электромобиля

Согласно последним опубликованным патентам, корейская компания Hyundai ведет разработку новейшей системы беспроводной зарядки от дороги во время движения. Она сможет решить ключевую проблему, связанную с передачей электроэнергии на неровной дороге

В данных патента сообщается, что система позволяет повысить эффективность и стабильность передачи электроэнергии между дорожной поверхностью и принимающим устройством. Такое устройство располагается под днищем электрокара и по задумке инженеров из Hyundai, имеет динамическое крепление, которое автоматически может регулировать необходимую высоту над поверхностью дороги. Помогать распознавать неровности на дороге будут специальные датчики, находящиеся в передней части автомобиля.

Помимо этого, новая технология позволит настраивать маршрут движения, чтобы максимизировать эффективность пополнения заряда аккумулятора. Таким образом, автомобиль сам подскажет водителю о необходимости смены полосы, либо сделает это самостоятельно через автопилот.