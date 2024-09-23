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23 сен 2024

В Hyundai разрабатывают инновационную систему беспроводной зарядки во время движения электромобиля

В Hyundai разрабатывают инновационную систему беспроводной зарядки во время движения электромобиля
Автор фото: фирма-производитель

Согласно последним опубликованным патентам, корейская компания Hyundai ведет разработку новейшей системы беспроводной зарядки от дороги во время движения. Она сможет решить ключевую проблему, связанную с передачей электроэнергии на неровной дороге

В данных патента сообщается, что система позволяет повысить эффективность и стабильность передачи электроэнергии между дорожной поверхностью и принимающим устройством. Такое устройство располагается под днищем электрокара и по задумке инженеров из Hyundai, имеет динамическое крепление, которое автоматически может регулировать необходимую высоту над поверхностью дороги. Помогать распознавать неровности на дороге будут специальные датчики, находящиеся в передней части автомобиля.

Помимо этого, новая технология позволит настраивать маршрут движения, чтобы максимизировать эффективность пополнения заряда аккумулятора. Таким образом, автомобиль сам подскажет водителю о необходимости смены полосы, либо сделает это самостоятельно через автопилот.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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