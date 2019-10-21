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21 окт 2019

В Hyundai разработали круиз-контроль, который умеет думать

В Hyundai разработали круиз-контроль, который умеет думать
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Hyundai Motor Group,объявил о завершении работы над первым в мире «умным» круиз-контролем, работа которого основана на методах машинного обучения

Если не вникать в подробности, то система способна самообучаться, динамически анализируя поведенческие сценарии. То есть  она считывает действия водителя и оптимизирует свои алгоритмы работы. Теперь подробности:

Система состоит из  фронтальной камеры и радара, которые постоянно собирают информацию о характере движения и передают ее на центральный компьютер. Вычислительная платформа с искусственным интеллектом анализирует потоки данных и составляет поведенческие сценарии: учитывается дистанция до другого автомобиля, время реакций на смену дорожных условий и скорость. Основываясь на этих и других входных параметрах, система, отбрасывая потенциально опасные сценарии, создает до 10 тысяч шаблонов, что позволяет  адаптировать круиз-контроль к любой ситуации. 

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