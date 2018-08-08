В компании Hyundai решили изменить подход к дизайну своих моделей. От «масштабируемого дизайна», когда машины разных классов, по сути, отличаются только размерами, корейцы переходят к эмоциональному стилю

Причем в качестве ориентира выбрана ни много, ни мало, а Alfa Romeo. Каждая модель Hyundai должна будет получить индивидуальный облик, сохранив фирменные черты. Об этом заявил вице-президент Hyundai по дизайну Сан Юп Ли.

«Автомобиль — продукт эмоциональный, — завил Юп Ли в интервью Automotive News. — Мы хотим сделать такими наши автомобили». В качестве примера «автомобильной сексуальности» он привел Maserati и Alfa Romeo. Юп Ли заявил, что по эмоциональности модели корейского бренда должны превзойти Alfa Romeo, ведь стилистические решения итальянского бренда копируют даже немецкие автопроизводители.

Весной шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке назвал единообразный подход к дизайну модельного ряда «скучным». По его мнению, такая концепция приводит к тому, что компания лишает индивидуальности свои модели. В будущем команда дизайнеров компании будет создавать автомобили с учетом специфики каждого сегмента. Первые модели, демонстрирующие новый подход, появятся в конце этого или начале следующего года.