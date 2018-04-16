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16 апр 2018

В Hyundai решили прекратить делать «скучные автомобили»

В Hyundai решили прекратить делать «скучные автомобили»
Автор фото: фирма-производитель

В компании Hyundai решили пересмотреть подход к дизайн-концепции марки, при которой модели разных классов отличаются лишь размерами, а их общая стилистика одинакова вне зависимости от позиционирования.

Шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке заявил, что такая концепция приводит к тому, что компания делает «скучные автомобили» и лишает их индивидуальности. В будущем команда дизайнеров компании будет создавать автомобили с учетом специфики каждого сегмента. Первые модели, демонстрирующие новый подход, появятся в конце этого или начале следующего года.

А вот премиальный бренд Genesis, по словам Донкервольке, будет эволюционировать постепенно. Донквервольке исключили какие-либо резкие шаги по смене стилистики автомобилей бренда, заявив, что единственное, чего не допустит это «вульгарности, чрезмерности и громкости», прямо говоря о том, что этим злоупотребляют Lexus и Infiniti.

Люк Донкервольке пришел на пост шеф-дизайнера Hyundai в 2016 году. До этого он занимался стилистикой автомобилей Audi, Seat, Lamborghini и Bentley. Последними работами в концерне Volkswagen стали дизайн Lamborghini Gallardo и Murcielago.

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При написании новости использовалась информация:
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