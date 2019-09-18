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18 сен 2019

В Hyundai снова изобрели подушки безопасности

В Hyundai снова изобрели подушки безопасности
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai Motor Group разработала новый тип подушки безопасности. Эйрбег раскрывается между водителем и пассажиром переднего ряда, предотвращая возможные травмы головы

Сообщается, что новая центральная боковая подушка безопасности монтируется сбоку водительского кресла и срабатывает как обычная — при обнаружении удара. Для её изготовления используется новая запатентованная технология, которая позволяет сохранить достаточный уровень прочности, одновременно уменьшив размеры и массу. Эйрбег на 500 граммов легче и значительно компактнее предложений конкурентов, что дает дизайнерам больше свободы при проектировании формы сидений.

Как заявляют представители марки, установка таких подушек поможет Hyundai показать хороший результат в новой серии тестов Euro NCAP, частью которых, начиная с 2020 года, станет оценка безопасности автомобиля при боковом ударе. С их помощью можно добиться 80-процентного снижения вероятности травм головы.

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