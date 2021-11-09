В Hyundai воссоздали самый первый Grandeur

Hyundai Motor представила электромобиль Heritage Grandeur, построенный в честь 35-летия флагманского седана Grandeur.

В новинке слились воедино новые технологии и ретро-стиль. Так кузов автомобиля полностью повторяет исторический прототип, правда, если углубиться в детали, то можно заметить и светодиодную пиксельную оптику. Интерьер так и вовсе отличается от исходника – целая россыпь сенсорных экранов и управляющих контроллеров. Впрочем, есть и отсылки к историческому прототипу – односпицевое рулевое колесо и высокий рычаг селектора автоматической трансмиссии.

Что касается технических характеристик, то они держатся в секрете. Объявлено лишь то, что автомобиль обладает электрической силовой установкой, но на дороги общего пользования автомобиль не выведут. Его роль – быть дизайнерским концептом.