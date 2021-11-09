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9 ноя 2021

В Hyundai воссоздали самый первый Grandeur

В Hyundai воссоздали самый первый Grandeur
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai Motor представила электромобиль Heritage Grandeur, построенный в честь 35-летия флагманского седана Grandeur.

В новинке слились воедино  новые технологии и ретро-стиль. Так кузов автомобиля полностью повторяет исторический прототип, правда, если углубиться в детали,  то можно заметить и светодиодную  пиксельную оптику. Интерьер так и вовсе отличается от исходника – целая россыпь сенсорных экранов и управляющих контроллеров.  Впрочем, есть и отсылки к историческому прототипу –  односпицевое рулевое колесо и высокий рычаг селектора автоматической трансмиссии.

Что касается технических характеристик, то они держатся в секрете. Объявлено лишь то, что автомобиль обладает электрической силовой установкой, но на дороги общего пользования автомобиль не выведут. Его роль – быть дизайнерским концептом.

При написании новости использовалась информация:
drom

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