В Hyundai заявили, что могут разработать конкурента Toyota Land Cruiser

В корейском концерне уверены, что способны создать и флагманский внедорожник уровня Toyota Land Cruiser

В интервью австралийскому изданию CarsGuide генеральный менеджер по продукции Hyundai Australia Эндрю Туитахи заявил, что создание принципиально новой модели в нетипичном для компании сегменте не является проблемой. По его словам, уверенности в собственных силах им придала недавняя новинка i30 N, которая доказала способности Hyundai «разрушать существующие сегменты».

«Мы изучаем все, что является потенциальным глобальным проектом. Но есть серьезные проблемы с выводом на рынок такого автомобиля, как Land Cruiser. У нас есть возможность преодолеть многие из этих проблем, — сказал он. — Я думаю, то, что мы сделали с такими вещами, как i30 N, бросая вызов традиционному мышлению покупателей RS и GTI, было очень успешным».