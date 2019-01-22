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22 янв 2019

В Hyundai заново изобрели подушки безопасности

В Hyundai заново изобрели подушки безопасности
Автор фото: фирма-производитель

Новая система призвана обеспечивать дополнительную защиту людей внутри автомобиля даже при повторных авариях. В скором времени ее могут получить все автомобили концерна

Для начала стоит сказать пару слов о повторных авариях, иначе говоря, множественных столкновениях.  Фактически, это ситуация, когда первичная авария приводит к столкновениям с другими объектами, такими как деревья, столбы линий электропередачи или другие транспортные средства.

В США, согласно данным Национальной системы безопасности дорожного движения, более тридцати процентов всех  аварий были связаны с повторной аварией, произошедшей сразу же после первой. Именно разработка специальной системы Hyundai  призвана пресечь эту негативную тенденцию.

В свою очередь, принцип работы системы заключается в следующем. Специальная технология отслеживает положение людей в салоне после первоначального столкновения и может дать сигнал для срабатывания дополнительных подушек. Они, как утверждают в Hyundai, должны раскрываться быстрее обычных.

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При написании новости использовалась информация:
Авто.ру, За Рулем

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