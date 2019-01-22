В Hyundai заново изобрели подушки безопасности

Новая система призвана обеспечивать дополнительную защиту людей внутри автомобиля даже при повторных авариях. В скором времени ее могут получить все автомобили концерна

Для начала стоит сказать пару слов о повторных авариях, иначе говоря, множественных столкновениях. Фактически, это ситуация, когда первичная авария приводит к столкновениям с другими объектами, такими как деревья, столбы линий электропередачи или другие транспортные средства.

В США, согласно данным Национальной системы безопасности дорожного движения, более тридцати процентов всех аварий были связаны с повторной аварией, произошедшей сразу же после первой. Именно разработка специальной системы Hyundai призвана пресечь эту негативную тенденцию.

В свою очередь, принцип работы системы заключается в следующем. Специальная технология отслеживает положение людей в салоне после первоначального столкновения и может дать сигнал для срабатывания дополнительных подушек. Они, как утверждают в Hyundai, должны раскрываться быстрее обычных.