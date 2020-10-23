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23 окт 2020

В России появится новый автомобильный бренд

В России появится новый автомобильный бренд
Автор фото: фирма-производитель

Новейшие электромобили Hyundai под брендом Ioniq появятся в России в 2021 году. На данный момент компания прорабатывает сеть распространения

Суббренд Ioniq был анонсирован в августе нынешнего года. Под этой маркой планируется выпустить как минимум три модели — пару разноразмерных кроссоверов и спортивный седан. Как заверили издание в российском представительстве марки, серийный электрокар под брендом Ioniq дебютирует в следующем году — это кроссовер по мотивам концепта Hyundai 45, который получит название Ioniq 5.

Именно он, скорее всего, станет первенцем суббренда на российском рынке: детали появления Ioniq в России пока не разглашаются. Тем не менее, как сообщает портал InsideEVs, в Hyundai всерьёз обдумывают перспективу не продажи электрокаров, а сдачи в долговременную аренду по фирменной программе подписки Hyundai Mobility.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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