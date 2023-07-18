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18 июл 2023

В России стартовали продажи нового Hyundai Lafesta

В России стартовали продажи нового Hyundai Lafesta
Автор фото: фирма-производитель

Несколько российских дилеров выставили на продажу обновленный седан Hyundai Lafesta, который был ввезен по параллельному импорту из Китая. Автомобиль оценивается от 3 499 000 рублей

Lafesta оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 200 л.с. Крутящий момент - 253 Нм. Разгон до 100 км/ч - 8,2 с., а максимальная скорость - 220 км/ч. Данный агрегат комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний.

Напомним, что рестайлинг первого поколения был представлен чуть больше года назад. В оснащении новинка получила два цифровых дисплея диагоналями 10,25 дюймов каждый, блок климат-контроля с аналоговым управлением, а вместо привычного рычага АКПП установлен пульт с четырьмя кнопками. 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета, carsweek, ixbt

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