В России стартовали продажи нового Hyundai Lafesta

Несколько российских дилеров выставили на продажу обновленный седан Hyundai Lafesta, который был ввезен по параллельному импорту из Китая. Автомобиль оценивается от 3 499 000 рублей

Lafesta оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 200 л.с. Крутящий момент - 253 Нм. Разгон до 100 км/ч - 8,2 с., а максимальная скорость - 220 км/ч. Данный агрегат комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний.

Напомним, что рестайлинг первого поколения был представлен чуть больше года назад. В оснащении новинка получила два цифровых дисплея диагоналями 10,25 дюймов каждый, блок климат-контроля с аналоговым управлением, а вместо привычного рычага АКПП установлен пульт с четырьмя кнопками.