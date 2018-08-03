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3 авг 2018

В российском отделении Hyundai сменился руководитель

В российском отделении Hyundai сменился руководитель
Автор фото: фирма-производитель

Руководитель российского отделения Hyundai, компании «Хенде Мотор СНГ» меняется едва ли не каждый год. Вот и в этом году корейцы вновь сменили генерального директора

с 8 августа 2018 года должность главы российского отделения компании займет Хван Ки Ен. Он окончил факультет машиностроения южнокорейского университета Инха. Свою карьеру в Hyundai Motor Хван Ки Ен начал в 1992 году. В его послужном списке, в том числе, опыт руководства в области послепродажного обслуживания и международного бизнес-аудита.

В 2011 году Хван Ки Ен был назначен руководителем отдела поддержки продаж североамериканского рынка в штаб-квартире Hyundai Motor Company. С 2014 года занимал должность CEO в Hyundai Motor UK.

На позиции генерального директора «Хендэ Мотор СНГ» Хван Ки Ен сфокусируется на укреплении позиции бренда Hyundai на российском рынке, запуске новых продуктов, а также на качественном росте дилерской сети.  

С момента своего основания «Хендэ Мотор СНГ» увеличила продажи с 80 000 до 160 000 автомобилей в год. В первом полугодии 2018 года было продано 87 035 автомобилей, что на 23,3% больше, чем годом ранее.
 

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При написании новости использовалась информация:
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