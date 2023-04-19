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19 апр 2023

В Россию привезли новые Hyundai

В Россию привезли новые Hyundai

Программа параллельного импорта позволяет дилерам привозить машины совершенно разных классов – от дорогих внедорожников до обычных легковушек среднего класса. О последних мы сегодня и поговорим

Итак, в России появились в продаже хэтчбеки и универсалы Hyundai i30 2023 года выпуска. Машины оснащаются полуторалитровым, 110-сильным атмосферником, который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Любопытный факт – машины привезли к нам далеко не в богатых комплектациях.  Впрочем, все необходимое в них есть – подогревы кресел, мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой всех современных протоколов связи.

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