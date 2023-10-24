В Саудовской Аравии построят завод Hyundai

Корейская компания Hyundai планирует построить автомобильный завод в Саудовской Аравии. Согласно плану, первые автомобили сойдут с конвейера в 2026 году

Стало известно, что корейцы подписали договор с Суверенным фондом Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) о строительстве совместного завода, которое должно начаться в 2024 году. Предполагается, что ежегодно с конвейера будет выходить до 50 000 экземпляров различных моделей, включая электрокары.

Саудиты намерены инвестировать в проект более 500 миллионов долларов. Согласно опубликованным данным, Hyundai получит 30% акций совместного предприятия, а PIF - 70%.