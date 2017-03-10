Компания Hyundai впервые показала в Женеве концептуальный кроссовер Future Eco (FE) Fuel Cell, работающий на водороде и способный проехать более 800 километров на одной заправке

На презентации вице-президент Hyundai Motor Company Янг У Чхоль подчеркнул, что компания стремится стать лидером в области экологичной мобильности и призвал представителей всех отраслей, относящихся к производству и транспортировке водорода, развивать водородную инфраструктуру и отрасль в целом.

Второй «зеленой» премьерой стал не концептуальный, а вполне серийный электромобиль IONIQ Plug-in Hybrid, который появится в салонах европейских дилеров уже этим летом. По заявлению компании этот автомобиль впоследствии станет частью «зеленой» стратегии компании, подразумевающей выпуск 14 экологичных моделей к 2020 году. Бензиновый мотор новинки – 1,6-литровый 105-сильный «рядник», выдает 105 сил. Он работает в сочетании с 61-сильным электромотором и батареей емкостью 8,9 кВт/ч/ За счет этого в стандартном европейском комбинированном цикле NEDC заявленный расход на сотню составляет всего 1,1 л. на сотню километров.