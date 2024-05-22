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22 май 2024

Водородный суперкар от Hyundai появится в 2026 году

Водородный суперкар от Hyundai появится в 2026 году
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai продолжает разработку водородного суперкара. Предполагается, что он будет называться N74 и выйдет ограниченным тиражом в 200 экземпляров, которые планируют выпускать в период с 2026 по 2028 гг.

Автомобиль станет серийным воплощением концепта N Vision 74, представленного четыре года назад. Его дизайн основан на двухдверном купе Pony Coupe 1974 года. N74 получит двери типа “крыло чайки”, светодиодную оптику, состоящую из множества квадратных пикселей, крупное антикрыло и спортивный аэродинамический обвес.

671-сильный концепт N Vision 74 оснастили двумя электромоторами и водородной установкой. Серийная версия будет мощнее - 765 л.с. Утверждается, что автомобиль сможет разогнаться до “сотни” за 3 секунды. Испытать прототип собираются уже в этом году на Нюрбургринге и даже компания намерена побить рекорд Mercedes-AMG One, который смог проехать круг за 6 минут и 35,183 секунды.

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