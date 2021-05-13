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13 май 2021

Hyundai готовится обновить Palisade

Hyundai готовится обновить Palisade
Автор фото: фирма-производитель

Корейские СМИ заявили о намерениях концерна обновить свой флагманский кроссовер. Правда, произойдет это не раньше 2022 года

К сожалению, на данный момент нет никакой точной информации относительно масштаба рестайлинга. Будет ли это какое-то крупное обновление или компания ограничится какими-то точечными изменениями.  Издание TheKoreanCarBlog предполагает именно последний вариант и сообщает, что в Hyundai лишь слегка подретушируют внешность и добавят новую мультимедийную систему.

В то же время  предполагается и важная техническая модернизация – появление в моторной гамме турбированного двигателя 2.5 – он уже применяется на многих моделях концерна, включая люксовые автомобили Genesis. Скорее всего, новый мотор заменит текущий 3.5-литровый V6.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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