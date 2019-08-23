В России заметили самый большой кроссовер Hyundai

Между тем, в представительстве марки заявили, что мол, «не мы это», и открестились от машины в принципе

Первый Hyundai Palisade в стране зарегистрировали в Самарской области в июле. Однако к возможному появлению модели на рынке этот экземпляр отношения не имеет, заявили представители марки. Автомобиль ввезли страну в частном порядке. Согласно информации сервиса Avtocod, это первый и пока единственный кроссовер этой модели в России.

Напомним, что Hyundai уже давно рассматривает возможность запуска Palisade на российском рынке, однако Одобрение типа транспортного средства на эту модель пока не выдано. Скорее всего кроссовер появится в России с бензиновым мотором 3.8 V6 мощностью 295 лошадиных сил, системой полного привода и восьмидиапазонным «автоматом».