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27 авг 2020

Hyundai Palisade плохо пахнет

Hyundai Palisade плохо пахнет
Автор фото: фирма-производитель

Американские владельцы новеньких полноразмерных кроссоверов Hyundai Palisade недовольны запахом в салоне своих автомобилей, который сохраняется уже на протяжении нескольких месяцев после покупки

Как сообщает издание The Drive, информация об этом появилась на местном тематическом форуме. К примеру, пользователь с никнеймом Mightyquinn чувствует в своей машине резкий запах аммиака, а rlitte03 так и вовсе уверен, что в его Palisade воняет «старыми поношенными носками», и это неприемлемо, поскольку машина обошлась ему в $50 000, причем он знает других владельцев этой модели с похожей проблемой. Его сообщение процитировал пользователь JimT, который столкнулся с аналогичной проблемой. «Мы с женой купили Palisade прошлой осенью с белым интерьером, и похожая на запах протухшего чеснока вонь была настолько сильной, что мы его вернули», — написал пользователь Rod S. «В течение двух дней они пытались проветрить автомобиль и очистить салон, но безуспешно. Мы купили точно такой же Palisade, только что прибывший с завода. У него тоже был этот запах. Нам приходится оставлять машину в гараже с открытыми окнами. Иначе, когда открываешь дверь, вонь буквально сбивает с ног», — добавил он.

Некоторые владельцы считают, что в их автомобилях пахнет гнилым луком и плесенью, причем несколько дней назад пользователь с ником Doug Gorman написал, что запах в его машине остался спустя 55 000 км пробега. Владелец Palisade с никнеймом John G пишет, что в его автомобиле источником неприятного аромата стали подголовники. Он попробовал их снять — после этого проблема исчезла.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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