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9 дек 2024

Представлен большой кроссовер Hyundai Palisade нового поколения

Представлен большой кроссовер Hyundai Palisade нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Hyundai показала кроссовер Palisade нового поколения. Автомобиль получил иную внешность и интерьер, но технические характеристики пока неизвестны

Дизайн нового Hyundai Palisade выполнен в соответствии с современными трендами. Кузов теперь более квадратный, решетка стала крупнее, а оптика выполнена в виде крупных светодиодных полос. Кроме этого, автомобилю добавили хромированные накладки на бампера и пороги. Комплектуется кроссовер 21-дюймовыми колесными дисками. Внутри переосмыслили переднюю панель, где теперь располагается цифровой кластер из двух экранов диагональю 12,3 дюйма каждый. Также изменился блок “горячих” клавиш.

Одной из главных особенностей нового поколения станет опциональное третье сиденье для первого ряда, которое в сложенном состоянии выполняет роль центрального подлокотника. С учетом данной опции салон будет иметь 9 посадочных мест.

При написании новости использовалась информация:
motortrend

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