Land Rover присоединился к числу компаний, предлагающих подписку на автомобили. Почему вы решили выйти в этот сегмент авторынка?

Программа подписки на автомобили Land Rover Mobility появилась в ответ на запросы клиентов, которые не приемлют владение, но хотят иметь в своем распоряжении наш автомобиль. Не секрет, что сервис аренды в России развит слабо. Многим потенциальным владельцам Land Rover просто не нужны хлопоты, связанные с содержанием, оформлением машины. Для кого-то, например, необходимость поехать в салон и сдать использованный автомобиль в trade-in нежелательна. Есть спрос на найм машины на лето, на осень, на год, на три и мы видим, что клиенты этим предложением интересуются. Очень много сценариев, когда человеку легче взять автомобиль на определенный срок, нежели связываться со всеми процедурами, связанными с покупкой, сожержанием и так далее.