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Высказался в рамках следующего круглого стола:

Продлевать будете?

Прошедшие два года подарили миру абсолютно новую реальность. Пандемия внесла коррективы во все сферы быта, а по автопрому буквально прошлась катком. До сих пор ведущие автопроизводители испытывают дефицит компонентов. Но мы должны поблагодарить коварную болячку за то, что новые жизненные реалии вынуждают большой бизнес становиться более гибким. Теперь классическая покупка – уже не единственный способ получить в своё распоряжение новый автомобиль. Рынок готовится к новой форме: автоподписке

Дмитрий Астрахан
Jaguar
22 ноября 2021

Дмитрий Астрахан

руководитель направления корпоративных продаж Jaguar Land Rover Russia

Попробуй убедить финансиста, что надо единовременно выделить 6 миллионов рублей на покупку такой замечательной машины, либо платить 150 тысяч в месяц и, де-факто, так же ей владеть, а средства пустить в оборот – для инвесторов выбор будет очевиден

Land Rover присоединился к числу компаний, предлагающих подписку на автомобили. Почему вы решили выйти в этот сегмент авторынка? 

Программа подписки на автомобили Land Rover Mobility появилась в ответ на запросы клиентов, которые не приемлют владение, но хотят иметь в своем распоряжении наш автомобиль. Не секрет, что сервис аренды в России развит слабо. Многим потенциальным владельцам Land Rover просто не нужны хлопоты, связанные с содержанием, оформлением машины. Для кого-то, например, необходимость поехать в салон и сдать использованный автомобиль в trade-in нежелательна. Есть спрос на найм машины на лето, на осень, на год, на три и мы видим, что клиенты этим предложением интересуются. Очень много сценариев, когда человеку легче взять автомобиль на определенный срок, нежели связываться со всеми процедурами, связанными с покупкой, сожержанием и так далее. 

Верите ли вы, что модель подписки со временем займёт солидную долю рынка?

Есть вероятность, что так и произойдет. Вспомните дизельные автомобили в контексте России, особенно в премиум-сегменте, когда дилеры получали первые дизельные машины – мало кто верил в перспективу. А сейчас доля продаж дизельных модификаций – 75%. Вспомните первые кредитные предложения в том же премиум-сегмненте в 2000-х годах: доля продаж в рассрочку выросла до уровня, который есть сейчас, буквально за пару лет, хотя изначально мало кто был уверен в её востребованности в сегменте дорогих автомобилей. 

Вы упомянули клиентов, которые «не приемлют» владение? Кого вы имели в виду?

Есть большая категория людей, которые, по ряду причин, избегают владения дорогой машиной, тем более иностранного производства. Есть большой количество иностранных граждан, работающих в России, кому необходим свой Land Rover на протяжении их пребывания в России. Очень много жизненных ситуаций, когда машина нужна на постоянной основе, а покупать её нецелесообразно. 

Подобная модель владения интересна только частным лицам или же корпоративные клиенты тоже могут извлечь выгоду из подписки?

Многие компании получают налоговые вычеты, если арендуют автомобили. Люди, умеющие считать деньги, тоже заинтересованы в такой услуге, например, частные инвесторы. Попробуй убедить финансиста, что надо единовременно выделить 6 миллионов рублей на покупку такой замечательной машины, либо платить 150 тысяч в месяц и, де-факто, так же ей владеть, а средства пустить в оборот – для инвесторов выбор будет очевиден. Изначально мы запускали Land Rover Mobility для юридических лиц, для физлиц программа стала доступна не так давно. 

Какие модели доступны в программе LR Mobility? Могу ли я, например, пойти к вашему дилеру и подписаться на новый Defender?

Пока у нас представлен модельный ряд Range Rover – четыре модели, но со временем модельный ряд будем расширять. И совсем необязательно куда-то идти – на нашем сайте есть раздел Mobility, все документы можно оформить там и всего через некоторое время забрать машину. У нас огромная экспертиза в подборе комплектаций – мы заранее заказываем машины, в большинстве случаев клиенту не придется ждать, пока машину сделают и доставят в Россию. Плюс, как клиенты и ожидают от премиальной марки, в автомобиле по подписке будут все необходимые опции.  

Сколько на данный момент автомобилей находятся у клиентов, выбравших подписку Land Rover Mobility

Нам пока рано как-то озвучивать цифры, поскольку мы находимся на стадии прощупывания рынка. Ситуация меняется очень динамично. Но мы с гордостью говорим, что оперативно отвечаем на запросы рынка в полном соответствии с так называемой концепцией agile (гибкость – прим. ред).

Все автопроизводители столкнулись с перебоями в поставках комплектующих, вызвавшими дефицит. Можно ли расценивать запуск Land Rover Mobility, как некий ответ на сложившуюся ситуацию?

Нехватка комплектующих – эта глобальная проблема, вставшая не только перед нами, но перед всей отраслью. В связи с тем, что склад под программу был заказан заблаговременно, клиент может обратиться через сайт landrover.ru, оставить заявку и до Нового Года получить Land Rover в подписку.

Сейчас на рынок подписки выходят такие гиганты, как Сбер и каршеринговые компании. Как вы видите распределение долей рынка в будущем? 

У нас есть свой сегмент – премиум-внедорожники. Сбер – огромная экосистема, и мы сотрудничаем в разных сферах бизнеса. У каждой программы подписки – свой сегмент, свои преимущества для конкретной аудитории, так что мы уверены, что наша программа будет успешно развиваться. Мы – за здоровую, честную конкуренцию. 

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