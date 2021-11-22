Прошедшие два года подарили миру абсолютно новую реальность. Пандемия внесла коррективы во все сферы быта, а по автопрому буквально прошлась катком. До сих пор ведущие автопроизводители испытывают дефицит компонентов. Но мы должны поблагодарить коварную болячку за то, что новые жизненные реалии вынуждают большой бизнес становиться более гибким. Теперь классическая покупка – уже не единственный способ получить в своё распоряжение новый автомобиль. Рынок готовится к новой форме: автоподписке
Программа подписки на автомобили Land Rover Mobility появилась в ответ на запросы клиентов, которые не приемлют владение, но хотят иметь в своем распоряжении наш автомобиль. Не секрет, что сервис аренды в России развит слабо. Многим потенциальным владельцам Land Rover просто не нужны хлопоты, связанные с содержанием, оформлением машины. Для кого-то, например, необходимость поехать в салон и сдать использованный автомобиль в trade-in нежелательна. Есть спрос на найм машины на лето, на осень, на год, на три и мы видим, что клиенты этим предложением интересуются. Очень много сценариев, когда человеку легче взять автомобиль на определенный срок, нежели связываться со всеми процедурами, связанными с покупкой, сожержанием и так далее.
Есть вероятность, что так и произойдет. Вспомните дизельные автомобили в контексте России, особенно в премиум-сегменте, когда дилеры получали первые дизельные машины – мало кто верил в перспективу. А сейчас доля продаж дизельных модификаций – 75%. Вспомните первые кредитные предложения в том же премиум-сегмненте в 2000-х годах: доля продаж в рассрочку выросла до уровня, который есть сейчас, буквально за пару лет, хотя изначально мало кто был уверен в её востребованности в сегменте дорогих автомобилей.
Есть большая категория людей, которые, по ряду причин, избегают владения дорогой машиной, тем более иностранного производства. Есть большой количество иностранных граждан, работающих в России, кому необходим свой Land Rover на протяжении их пребывания в России. Очень много жизненных ситуаций, когда машина нужна на постоянной основе, а покупать её нецелесообразно.
Многие компании получают налоговые вычеты, если арендуют автомобили. Люди, умеющие считать деньги, тоже заинтересованы в такой услуге, например, частные инвесторы. Попробуй убедить финансиста, что надо единовременно выделить 6 миллионов рублей на покупку такой замечательной машины, либо платить 150 тысяч в месяц и, де-факто, так же ей владеть, а средства пустить в оборот – для инвесторов выбор будет очевиден. Изначально мы запускали Land Rover Mobility для юридических лиц, для физлиц программа стала доступна не так давно.
Пока у нас представлен модельный ряд Range Rover – четыре модели, но со временем модельный ряд будем расширять. И совсем необязательно куда-то идти – на нашем сайте есть раздел Mobility, все документы можно оформить там и всего через некоторое время забрать машину. У нас огромная экспертиза в подборе комплектаций – мы заранее заказываем машины, в большинстве случаев клиенту не придется ждать, пока машину сделают и доставят в Россию. Плюс, как клиенты и ожидают от премиальной марки, в автомобиле по подписке будут все необходимые опции.
Нам пока рано как-то озвучивать цифры, поскольку мы находимся на стадии прощупывания рынка. Ситуация меняется очень динамично. Но мы с гордостью говорим, что оперативно отвечаем на запросы рынка в полном соответствии с так называемой концепцией agile (гибкость – прим. ред).
Нехватка комплектующих – эта глобальная проблема, вставшая не только перед нами, но перед всей отраслью. В связи с тем, что склад под программу был заказан заблаговременно, клиент может обратиться через сайт landrover.ru, оставить заявку и до Нового Года получить Land Rover в подписку.
У нас есть свой сегмент – премиум-внедорожники. Сбер – огромная экосистема, и мы сотрудничаем в разных сферах бизнеса. У каждой программы подписки – свой сегмент, свои преимущества для конкретной аудитории, так что мы уверены, что наша программа будет успешно развиваться. Мы – за здоровую, честную конкуренцию.
Модель подписки на сервисы – изобретение далеко не последних лет: мы уже привыкли на регулярной основе платить за связь, за онлайн-кинотеатры и музыку, даже за возможность покупать, но со скидкой или за обещанный кэшбэк. Появление подобной услуги в автомобильной сфере подписок было лишь делом времени. Два года назад в России появились «первые ласточки», предложившие, фактически, оформить удобную, персонализированную аренду на машину Читать далее
Ведущие аналитические компании считают, что к 2030 году подписка займет от 15 до 20 процентов рынка новых автомобилей, и это, на наш взгляд, ещё очень осторожная оценка. Российский рынок всегда очень положительно воспринимал новые тенденции Читать далее
По нашим прикидкам, при классической модели владения человек тратит на обслуживание и содержание машины около двух недель в год. Одна только сезонная смена резины отнимает до 12 часов, 55 часов отнимают мойки. Когда человек берет машину у нас, он от этих хлопот полностью освобождается. Мы даем клиентам время, которое часто стоит дороже денег Читать далее
Совместно с Минпромторгом мы сделали самый низкий порог входа: условно говоря, человеку нужно только 15 тысяч рублей, чтобы подписаться на Lada Vesta с «автоматом». Не нужно копить на первоначальный взнос Читать далее