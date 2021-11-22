Прошедшие два года подарили миру абсолютно новую реальность. Пандемия внесла коррективы во все сферы быта, а по автопрому буквально прошлась катком. До сих пор ведущие автопроизводители испытывают дефицит компонентов. Но мы должны поблагодарить коварную болячку за то, что новые жизненные реалии вынуждают большой бизнес становиться более гибким. Теперь классическая покупка – уже не единственный способ получить в своё распоряжение новый автомобиль. Рынок готовится к новой форме: автоподписке
Наш сервис любят люди, которые много путешествуют и не хотят, чтобы автомобиль простаивал без дела. Среди наших клиентов много предпринимателей, которые сильно дорожат своим временем и не готовы тратить его на хлопоты, связанные с содержанием машины.
Основной объём у нас – краткосрочная аренда. На несколько дней, недель. И в этом – наше конкурентное преимущество: в нашем сервисе человек может взять машину даже на 1 день, тогда как у некоторых конкурентов минимальные срок может составлять несколько месяцев. Но самый распространенный кейс – подписка на неделю.
Как раз совсем недавно мы полностью переработали сайт и приложение и сами условия подписки, и это – самое интересное для клиентов, как нам кажется. Новым клиентам, подписавшимся на короткие сроки, поначалу доступна зона 200 км от МКАД. После 10 дней аренды автомобиль можно использовать уже по всей России и только техническое обслуживание и завершение аренды должны произойти в Москве или Московской области. И даже новые клиенты, отвечающие нашим требованиям, могут использовать автомобиль в любых регионах, если сразу подпишутся на 30 дней и более.
Наши пользователи оценивают выгоду не с точки зрения расходов, а с точки зрения сэкономленного времени. По нашим прикидкам, при классической модели владения человек тратит на обслуживание и содержание машины около двух недель в год. Одна только сезонная смена резины отнимает до 12 часов, 55 часов отнимают мойки. Когда человек берет машину у нас, он от этих хлопот полностью освобождается. Кроме того, есть немалая доля наших клиентов, которые просто любят часто менять машину – например, раз в год, а именно в первый год новый автомобиль может потерять в цене до 30%. При подписке человеку просто не нужно об этом задумываться – мы даем клиентам время, которое часто стоит дороже денег.
В США сейчас около половины новых машин продаётся в лизинг. В России пока ситуация куда более консервативна, но мы живем и работает в крупных городах, и спрос на сервисы, освобождающие людей от рутины, постоянно растёт, и мы уверены, что он продолжит расти. Особенно, если учитывать, что наш автопарк включает более ста моделей разных марок - от Toyota Camry или Volkswagen Tiguan до Mercedes AMG GT и каждый клиент может выбрать наиболее подходящий для себя вариант.
В максимальном удобстве пользования. У нас есть консьержи, которые берут на себя все хлопоты, и даже выдачу автомобиля. Клиент в приложении выбирает модель, сообщает адрес и удобное время и консьерж привозит машину и оформляет все бумаги. Та же история, например, с мойкой – в некоторых тарифах в стоимость уже включены несколько моек, клиент так же в приложении назначает время, оставляет ключи в машине, наш сотрудник отвозит машину на мойку и возвращает ее на место. Кроме того, у нас есть и другая услуга – Deliservice – это служба консьержей для личных автомобилей. Есть определенаая категория клиентов, которые хотят ездить только на своей машине, но хотят сэкономить время. Мы готовы взять все хлопоты
Модель подписки на сервисы – изобретение далеко не последних лет: мы уже привыкли на регулярной основе платить за связь, за онлайн-кинотеатры и музыку, даже за возможность покупать, но со скидкой или за обещанный кэшбэк. Появление подобной услуги в автомобильной сфере подписок было лишь делом времени. Два года назад в России появились «первые ласточки», предложившие, фактически, оформить удобную, персонализированную аренду на машину Читать далее
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