В чем, в двух словах, ваше ключевое преимущество над другими сервисами подписки?

В максимальном удобстве пользования. У нас есть консьержи, которые берут на себя все хлопоты, и даже выдачу автомобиля. Клиент в приложении выбирает модель, сообщает адрес и удобное время и консьерж привозит машину и оформляет все бумаги. Та же история, например, с мойкой – в некоторых тарифах в стоимость уже включены несколько моек, клиент так же в приложении назначает время, оставляет ключи в машине, наш сотрудник отвозит машину на мойку и возвращает ее на место. Кроме того, у нас есть и другая услуга – Deliservice – это служба консьержей для личных автомобилей. Есть определенаая категория клиентов, которые хотят ездить только на своей машине, но хотят сэкономить время. Мы готовы взять все хлопоты