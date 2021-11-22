Прошедшие два года подарили миру абсолютно новую реальность. Пандемия внесла коррективы во все сферы быта, а по автопрому буквально прошлась катком. До сих пор ведущие автопроизводители испытывают дефицит компонентов. Но мы должны поблагодарить коварную болячку за то, что новые жизненные реалии вынуждают большой бизнес становиться более гибким. Теперь классическая покупка – уже не единственный способ получить в своё распоряжение новый автомобиль. Рынок готовится к новой форме: автоподписке
Мы сильно отличаемся от монобрендов. Для того, чтобы сделать хороший бизнес, нужно иметь большой парк. Мы считаем, что хоршая подписка – это, прежде всего, привлекательная цена. Мы можем себе позволить обслуживать сразу много автомобилей, поскольку мы – крупная технологическая компания, у нас развитая дистрибуция. Если нас сравнивать с мультибрендовым Anytime Prime – у них бутик, они делают сильный упор на имиджевую составляющую. Мы же привлекаем доступной ценой.
Да, можно и так сказать. У нас нет цели заработать на каждой машине, мы хотим построить большой бизнес и стать «локомотивом» рынка автоподписок. Ресурс Сбербанка позволяет рассчитывать на увеличение автопарка подписок до ста тысяч машин через пять-шесть лет.
Сейчас мы выходим на объём в 300-400 машин в месяц, но темпы будут расти.
Почти нет, поскольку мы закупаем автомобили напрямую у импортёров заранее, формируем собственный склад машин. Наш принцип – мы берем стандартную комплектацию, оснащённую всем необходимым. Это делается, чтобы машины были в наличии и уже наши клиенты получали их в кратчайшие сроки. Разумеется, если человека не устраивает наш ассортимент, мы можем заказать автомобиль под его запросы.
Мы сравниваем наше предложение с приобретением в кредит и использованием в течение трех лет. Стремимся, чтобы наша подписка была, как минимум, сопоставима по затратам. Совместно с Минпромторгом мы сделали самый низкий порог входа: условно говоря, человеку нужно только 15 тысяч рублей, чтобы подписаться на Lada Vesta с «автоматом». Не нужно копить на первоначальный взнос.
Использовать можно по всей России. Пробеги и все опции тарифа подбираются на нашем сайте. Плата за перепробег у нас тоже минимальная – несколько рублей за километр. Все наши машины застрахованы по КАСКО без франшизы. Если человек попадёт в ДТП, сценарий действий зависит от его тарифных опций – можно воспользоваться подменной машиной на время ремонта или получить скидку на другую машину. Тарифы с расширенной страховкой появятся у нас в ближайшее время.
Да, используя ресурсы такого финансового гиганта, как Сбер, при помощи Минпромторга мы сделаем подписку привычным явлением в России. В США и Европе еще с 80-х годов развивалась модель лизинга для физлиц, но у нас она распространения не получила. Подписка – удобный инструмент владения и мы верим, что в России она будет развиваться даже быстрее, чем на Западе.
Модель подписки на сервисы – изобретение далеко не последних лет: мы уже привыкли на регулярной основе платить за связь, за онлайн-кинотеатры и музыку, даже за возможность покупать, но со скидкой или за обещанный кэшбэк. Появление подобной услуги в автомобильной сфере подписок было лишь делом времени. Два года назад в России появились «первые ласточки», предложившие, фактически, оформить удобную, персонализированную аренду на машину Читать далее
Ведущие аналитические компании считают, что к 2030 году подписка займет от 15 до 20 процентов рынка новых автомобилей, и это, на наш взгляд, ещё очень осторожная оценка. Российский рынок всегда очень положительно воспринимал новые тенденции Читать далее
Попробуй убедить финансиста, что надо единовременно выделить 6 миллионов рублей на покупку такой замечательной машины, либо платить 150 тысяч в месяц и, де-факто, так же ей владеть, а средства пустить в оборот – для инвесторов выбор будет очевиден Читать далее
По нашим прикидкам, при классической модели владения человек тратит на обслуживание и содержание машины около двух недель в год. Одна только сезонная смена резины отнимает до 12 часов, 55 часов отнимают мойки. Когда человек берет машину у нас, он от этих хлопот полностью освобождается. Мы даем клиентам время, которое часто стоит дороже денег Читать далее