Есть ли ограничение по пробегу или зоне использования? Есть ли скрытые платежи или штрафы, как в каршеринге, например, если подписант попадёт в ДТП?

Использовать можно по всей России. Пробеги и все опции тарифа подбираются на нашем сайте. Плата за перепробег у нас тоже минимальная – несколько рублей за километр. Все наши машины застрахованы по КАСКО без франшизы. Если человек попадёт в ДТП, сценарий действий зависит от его тарифных опций – можно воспользоваться подменной машиной на время ремонта или получить скидку на другую машину. Тарифы с расширенной страховкой появятся у нас в ближайшее время.