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Высказался в рамках следующего круглого стола:

Продлевать будете?

Прошедшие два года подарили миру абсолютно новую реальность. Пандемия внесла коррективы во все сферы быта, а по автопрому буквально прошлась катком. До сих пор ведущие автопроизводители испытывают дефицит компонентов. Но мы должны поблагодарить коварную болячку за то, что новые жизненные реалии вынуждают большой бизнес становиться более гибким. Теперь классическая покупка – уже не единственный способ получить в своё распоряжение новый автомобиль. Рынок готовится к новой форме: автоподписке

Лев Феофанов
22 ноября 2021

Лев Феофанов

руководитель сервиса СберАвтоподписка

Совместно с Минпромторгом мы сделали самый низкий порог входа: условно говоря, человеку нужно только 15 тысяч рублей, чтобы подписаться на Lada Vesta с «автоматом». Не нужно копить на первоначальный взнос

Какие ваши преимущества перед конкурентами? 

Мы сильно отличаемся от монобрендов. Для того, чтобы сделать хороший бизнес, нужно иметь большой парк. Мы считаем, что хоршая подписка – это, прежде всего, привлекательная цена. Мы можем себе позволить обслуживать сразу много автомобилей, поскольку мы – крупная технологическая компания, у нас развитая дистрибуция. Если нас сравнивать с мультибрендовым Anytime Prime – у них бутик, они делают сильный упор на имиджевую составляющую. Мы же привлекаем доступной ценой. 

То есть, вас можно назвать «народным сервисом подписки»?

Да, можно и так сказать. У нас нет цели заработать на каждой машине, мы хотим построить большой бизнес и стать «локомотивом» рынка автоподписок. Ресурс Сбербанка позволяет рассчитывать на увеличение автопарка подписок до ста тысяч машин через пять-шесть лет.  

Сколько в парке автомобилей сейчас, какие классы и сколько планируется в ближайшие годы? 

Сейчас мы выходим на объём в 300-400 машин в месяц, но темпы будут расти. 

Затронул ли вас дефицит, поразивший авторынок в этом году?

Почти нет, поскольку мы закупаем автомобили напрямую у импортёров заранее, формируем собственный склад машин. Наш принцип – мы берем стандартную комплектацию, оснащённую всем необходимым. Это делается, чтобы машины были в наличии и уже наши клиенты получали их в кратчайшие сроки. Разумеется, если человека не устраивает наш ассортимент, мы можем заказать автомобиль под его запросы. 

Если сравнивать классическое владение и ваш сервис, что выгоднее?

Мы сравниваем наше предложение с приобретением в кредит и использованием в течение трех лет. Стремимся, чтобы наша подписка была, как минимум, сопоставима по затратам. Совместно с Минпромторгом мы сделали самый низкий порог входа: условно говоря, человеку нужно только 15 тысяч рублей, чтобы подписаться на Lada Vesta с «автоматом». Не нужно копить на первоначальный взнос. 

Есть ли ограничение по пробегу или зоне использования? Есть ли скрытые платежи или штрафы, как в каршеринге, например, если подписант попадёт в ДТП?

Использовать можно по всей России. Пробеги и все опции тарифа подбираются на нашем сайте. Плата за перепробег у нас тоже минимальная – несколько рублей за километр. Все наши машины застрахованы по КАСКО без франшизы. Если человек попадёт в ДТП, сценарий действий зависит от его тарифных опций – можно воспользоваться подменной машиной на время ремонта или получить скидку на другую машину. Тарифы с расширенной страховкой появятся у нас в ближайшее время. 

Вы сказали, что СберАвтоподписка должна стать «локомотивом рынка». Можно ли сказать, что на вас лежит и просветительская миссия и вы собираетесь приучить российских водителей к тому, что подписка – это удобно и выгодно?

Да, используя ресурсы такого финансового гиганта, как Сбер, при помощи Минпромторга мы сделаем подписку привычным явлением в России. В США и Европе еще с 80-х годов развивалась модель лизинга для физлиц, но у нас она распространения не получила. Подписка – удобный инструмент владения и мы верим, что в России она будет развиваться даже быстрее, чем на Западе. 

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