Модель подписки на сервисы – изобретение далеко не последних лет: мы уже привыкли на регулярной основе платить за связь, за онлайн-кинотеатры и музыку, даже за возможность покупать, но со скидкой или за обещанный кэшбэк. Появление подобной услуги в автомобильной сфере подписок было лишь делом времени. Два года назад в России появились «первые ласточки», предложившие, фактически, оформить удобную, персонализированную аренду на машину

Продлевать будете? Высказался в рамках следующего круглого стола: Прошедшие два года подарили миру абсолютно новую реальность. Пандемия внесла коррективы во все сферы быта, а по автопрому буквально прошлась катком. До сих пор ведущие автопроизводители испытывают дефицит компонентов. Но мы должны поблагодарить коварную болячку за то, что новые жизненные реалии вынуждают большой бизнес становиться более гибким. Теперь классическая покупка – уже не единственный способ получить в своё распоряжение новый автомобиль. Рынок готовится к новой форме: автоподписке Евгений Липовицкий заместитель. главного редактора портала MotorPage.ru

Модель подписки на сервисы – изобретение далеко не последних лет: мы уже привыкли на регулярной основе платить за связь, за онлайн-кинотеатры и музыку, даже за возможность покупать, но со скидкой или за обещанный кэшбэк. Появление подобной услуги в автомобильной сфере подписок было лишь делом времени. Два года назад в России появились «первые ласточки», предложившие, фактически, оформить удобную, персонализированную аренду на машину

Формула, которая должна привлечь пользователей, проста: за фиксированную плату человек получает новый автомобиль и просто им пользуется, не забивая себе голову попутными хлопотами и затратами. Обслуживание, смена резины, уплата налогов, иногда даже мойка – все это делает компания. Фактически, платить приходится лишь за факт подписки, за топливо и за парковку. Жизнь в больших городах динамична, многие дорожат каждой минутой личного времени и готовы расставаться с заработанными деньгами за то, что кто-то освободит их от хлопот. Такова «шеринговая экономика»: чтобы чем-то пользоваться, не обязательно это покупать: можно просто взять и использовать, когда надо.

Первыми в России новую модель владения предложили Volvo и Hyundai. На данный момент они продолжают развивать это направление, причем корейские бренды по географии работы и вовсе вышли в лидеры: воспользоваться предложением можно не только в Москве, но и, например, в Сочи или даже в Симферополе. Похожий сервис есть у Kia – программа Kia Flex уже сейчас имеет в своём парке более 400 автомобилей. Немецкий автопром представлен в виде схожих по условиям программ Skoda Smart Drive и Audi Connect.

Не только автомобильные бренды заинтересовались новым форматом: на рынок уже вышли программы от Anytime Prime, Сбер, Яндекс, Автодом и других. О перспективности направления можно судить по постоянно растущему числу моделей, доступных по подписке.

Важное преимущество всех сервисов подписки на автомобили – обслуживание и ремонт полностью берет на себя компания-оператор. То есть, в прямом смысле, попал в ДТП – едешь забирать другой автомобиль, подменный на время ремонта или просто новый, такой же – всё зависит от тарифа и входящих в него услуг. Пришло время сезонной смены резины? Клиент звонит в поддержку, с ним согласовывают удобное время для визита в дилерский центр на «переобувку». Никаких забот – приехал на «лете», уехал на «зиме», о хранении комплекта шин позаботится дилер. Есть и более «продвинутые» тарифы, в которых пользователю машины даже не надо самому ехать в сервис – это сделает «автоконсьерж»: сотрудник оператора подписки сам отгонит машину в сервис и пригонит ее обратно уже на новом комплекте резины. Удобно? Не то слово.

Как показал опрос автовладельцев, проведенный агентством «Автостат», основными плюсами автоподписки являются отсутствие необходимости вносить первоначальный платёж, как в большинстве кредитных или лизинговых предложений. Среди других важных для потенциальных пользователей моментов опрошенные назвали круглосуточную поддержку, а в некоторых случаях и службу личных консьержей, возможность без проблем менять модели и классы автомобилей, отсутствие скрытых платежей и комиссий (по крайней мере, как обещают компании).

Одна из важнейших задач, стоящих перед бизнесом, предлагающим новую услугу – донести до пользователей информацию о том, что можно владеть машиной по-новому. По оценкам аналитиков, о подписке в той или иной мере осведомлены две трети опрошенных автовладельцев. Большинство из них – это мужчины, владеющие личным автомобилем. Каждый третий участник опроса никогда не слышал о сервисе подписки на автомобиль и лишь 1,8% респондентов уже успели воспользоваться данной услугой.

Здесь мы подошли к любопытному моменту. Несмотря на довольно низкий процент респондентов, пользующихся сервисом подписки на автомобиль, около трети участников опроса выразили готовность оформить подписку и доля тех, кто готов пользоваться услугой в будущем, у женщин оказалась заметно выше, чем у мужчин (38,4% и 31,3% соответственно). Как всегда, аудитория разделилась на новаторов и консерваторов: 45,4% опрошенных не собирается пользоваться сервисом подписки на автомобиль.

Один из главных минусов - чисто психологический момент: «подписной» автомобиль не принадлежит пользователю. Есть и другая тонкость: если подписант захочет внести изменения в дизайн или конструкцию машины, это, как минимум, придётся согласовывать с компанией-владельцем, а в большинстве случаев и вовсе отказаться от этой идеи, поскольку возвращать машину надо в том же виде, в каком она была выдана, разумеется, с учётом естественного износа от эксплуатации. Кроме того, при выборе машины и оператора стоит учитывать, что разные бренды предлагают разные условия. Это могут быть ограничения по годовому или месячному пробегу и зоне использования или строгие требования по хранению машины.

Портал MotorPage.ru поговорил с представителями главных игроков нового рынка и выяснил, как они оценивают перспективы сервиса автоподписки, что ждут от него в будущем и как собираются развивать перспективный сегмент рынка. Сразу оговоримся: даже этот сегмент косвенно пострадал от пандемии и вызванного ей дефицита как готовых новых машин, так и их компонентов. Так, один из представителей автобрендов, пожелавший остаться не названным, неожиданно заявил, что в данный момент программа подписки работает, но руководство приняло решение «не форсировать события» по причине того, что со сбытом и так нет никаких проблем. Более того, приоритет было решено выставить в пользу классических покупателей, которые, как известно, в последние месяцы готовы покупать всё, что привозят в салоны, да ещё и с солидной наценкой. То есть, на развитие подписной модели просто нет свободных машин!

В борьбу за наши деньги включаются всё новые и новые стартапы. На рынок вышел Сбер и сходу предложил самые низкие тарифы. Любители дорогих автомобилей могут обратиться в Anytime Prime – у них в парке представлены люксовые модели. В общем, пора привыкнуть, что даже личный автомобиль теперь не обязательно покупать, а заботиться о нём будут специально обученные люди.