Прошедшие два года подарили миру абсолютно новую реальность. Пандемия внесла коррективы во все сферы быта, а по автопрому буквально прошлась катком. До сих пор ведущие автопроизводители испытывают дефицит компонентов. Но мы должны поблагодарить коварную болячку за то, что новые жизненные реалии вынуждают большой бизнес становиться более гибким. Теперь классическая покупка – уже не единственный способ получить в своё распоряжение новый автомобиль. Рынок готовится к новой форме: автоподписке
Сравним затраты клиента, в том случае когда он приобретает автомобиль и через какое-то время продает его на вторичном рынке по остаточной стоимости. В это время он его страхует, обслуживает у официального дилера, два раза в год меняет резину и хранит её. Если совокупные затраты сложить с потерей стоимости машины и разбить на 12 частей, год владения сопоставим по цене с годом подписки Kia Flex. Поэтому наше предложение будет интереснее тем, кто хочет часто обновлять автомобиль. Но и для тех, кто привык владеть машиной 2, 3 года, мы тоже готовим тарифы, рассчитанные на более продолжительные сроки, и они будут так же соотноситься по цене с классическим владением. Чем дольше аренда, тем меньше ежемесячный платеж. Но нам важны и краткосрочные формы сотрудничества: в Kia Flex есть тарифы на несколько дней, месяцев – и далее по нарастающей. Более того: до конца этого года мы предложим клиентам выбирать не только модели, но и комплектации и даже опции – и система рассчитает платежи с учетом именно той конфигурации, которую хочет клиент.
В программу Kia Flex входят шесть моделей: Rio, Seltos, Sportage, K5, Sorento и Carnival.
Мы планируем продолжить расширение модельного ряда программы, например, добавив новинки, как уже было в этом году, когда мы включили в число моделей, доступных по подписке, новый кроссвэн Kia Carnival.
Что касается срока аренды, мы видим, что многие клиенты выбирают более длительный период – на наш взгляд, это связано с желанием подробно познакомиться с автомобилем перед покупкой.
К тому же, в Kia Flex предлагаются автомобили в высоких комплектациях, что дает клиентам возможность попробовать самые передовые в автомобильной отрасли функции.
В целом сервис Kia Flex - это отличное новое решение, которое помогает клиентам в их потребностях в сфере мобильности.
Ограничение поставок вызвало дополнительный спрос. Мы видим, что даже в условиях дефицита на рынке проект подписки на автомобили интересен. Если у дилера нет свободных автомобилей на складе, у клиента есть возможность получить машину по подписке, и многие пользуются этой возможностью. Не исключаю, что на пересыщенном рынке заинтересованность в подписной модели была бы меньше.
Мы запустились в сентябре 2020 года, заключили сделки на 40 автомобилей и с тех пор каждые три месяца удваиваем парк. Конец года мы планируем закрыть с парком в 500 автомобилей, планы на 2023 год – более 1000 автомобилей.
Средняя загрузка автопарка Kia Flex – 80%, то есть из 10 машин 8 находятся у клиентов. Таким образом, в большинстве случае клиент всегда может получить автомобиль по подписке в день обращения. Например, у одного из наших дилеров в Москве сейчас доступно для аренды 10 разных машин. Для дилера, по нашим расчетам, порог безубыточности Kia Flex составляет 65% (если у дилера загружено больше 65% парка, для него это прибыльно).
Мы изучали статистику по США и Европе. Ведущие аналитические компании считают, что к 2030 году подписка займет от 15 до 20 процентов рынка новых автомобилей, и это, на наш взгляд, ещё очень осторожная оценка. Российский рынок всегда очень положительно воспринимал новые тенденции. Отличный пример тому – каршеринг: еще 5 лет назад о нем еще никто не слышал, а сегодня в крупных городах каршеринг для нас стал абсолютно привычным явлением. Мы уверены, что в течение трех лет мы дойдем до 15 процентов подписок в общем объеме продаж новых машин. Скажу больше: уже сейчас у нас есть региональный представитель, у которого доля подписок в продажах достигает 20 процентов. И это наглядно развеивает еще один миф, что подписки перспективны только в крупных мегаполисах.
Модель подписки на сервисы – изобретение далеко не последних лет: мы уже привыкли на регулярной основе платить за связь, за онлайн-кинотеатры и музыку, даже за возможность покупать, но со скидкой или за обещанный кэшбэк. Появление подобной услуги в автомобильной сфере подписок было лишь делом времени. Два года назад в России появились «первые ласточки», предложившие, фактически, оформить удобную, персонализированную аренду на машину Читать далее
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