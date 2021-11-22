Если сравнивать классическую модель приобретения (в собственность) и подписку в финансовом плане, что выгоднее для клиента?

Сравним затраты клиента, в том случае когда он приобретает автомобиль и через какое-то время продает его на вторичном рынке по остаточной стоимости. В это время он его страхует, обслуживает у официального дилера, два раза в год меняет резину и хранит её. Если совокупные затраты сложить с потерей стоимости машины и разбить на 12 частей, год владения сопоставим по цене с годом подписки Kia Flex. Поэтому наше предложение будет интереснее тем, кто хочет часто обновлять автомобиль. Но и для тех, кто привык владеть машиной 2, 3 года, мы тоже готовим тарифы, рассчитанные на более продолжительные сроки, и они будут так же соотноситься по цене с классическим владением. Чем дольше аренда, тем меньше ежемесячный платеж. Но нам важны и краткосрочные формы сотрудничества: в Kia Flex есть тарифы на несколько дней, месяцев – и далее по нарастающей. Более того: до конца этого года мы предложим клиентам выбирать не только модели, но и комплектации и даже опции – и система рассчитает платежи с учетом именно той конфигурации, которую хочет клиент.