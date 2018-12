There`s only one – таков слоган Jeep. В переводе – «он такой один». На самом деле, не один, а пять, модели Jeep присутствуют во всех сегментах SUV – B, C, D и E. Мы уже встречались с «младшим» Renegade, «средним» Wrangler и «старшими» Grand Cherokee / Grand Cherokee SRT8. Сегодня знакомимся с обновленным Cherokee