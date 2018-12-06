There`s only one – таков слоган Jeep. В переводе – «он такой один». На самом деле, не один, а пять, модели Jeep присутствуют во всех сегментах SUV – B, C, D и E. Мы уже встречались с «младшим» Renegade, «средним» Wrangler и «старшими» Grand Cherokee / Grand Cherokee SRT8. Сегодня знакомимся с обновленным Cherokee

Его внешность, кардинально изменившаяся в 2014-м, далеко не всеми поклонниками марки была встречена с радостью. Угловатый, даже «кубоватый» кузов тогда сменился заостренным, аэродинамичным, целеустремленным. И вот это оказалось для поклонников бренда просто-таки ножом по сердцу. Куда делись брутальность, мужественность? Модель стала чуть ли не «женской»! Особенное раздражение вызывали почему-то маленькие узкие фары.

Внимание к деталям

Теперь фары стали более крупными, но более «обычными» (плюс к тому – полностью светодиодными). Кузов тоже, несмотря на сохранение нового абриса, стал походить на кузова конкурентов, приобрел усредненный вид, что особенно заметно при взгляде на него в профиль. Немного «потяжелел» внешне, при этом сбросил, по разным данным, от 70 до 90 кг массы. «Заостренность» передка осталась наиболее ярко выраженной у версии Trailhawk – той, что предназначена для бездорожья. Ее бамперы как бы «срезаны» снизу для увеличения углов въезда и съезда до 29,9 и 32,2 градусов соответственно. Дорожный просвет прибавил 20 мм (в стандарте у полноприводного Cherokee он составляет 201 мм). Двигатель, трансмиссия и топливный бак защищены металлическими листами. А особый шильдик Trail Rated на тестовом автомобиле свидетельствует о прохождении дополнительных внедорожных испытаний на надежность.

И еще красные буксировочные крюки в переднем и заднем бамперах. Очень привлекательные, запоминающиеся детали! Только достаются они не всем покупателям, и, честно говоря, на презентации обновленного Cherokee мы так до конца и не поняли, какие машины получают эти элементы по умолчанию, а какие – нет. В общем, при заказе автомобиля, если не забудете, просто укажите, что хотите именно красные крюки. Надеемся, что вы их получите.

Кстати, обращаем внимание. Крюки толстые, поэтому за них едва ли зацепятся те крюки, которые часто бывают пришиты к буксировочным тросам. Тут придется использовать – при необходимости, конечно – тросы с петлями на концах, то есть, профессиональные.

Что еще войдет в комплект? Версия Cherokee Trailhawk предлагает систему Jeep Selec-Terrain: набор из пяти режимов движения для всех мыслимых условий местности. Для асфальта – режим Auto, для остальных – Snow, Sport, Sand/Mud и Rock. Странно, что режим Sport оказался посреди внедорожных настроек. Почему так? Представители фирмы ответить не смогли.

Вариант Trailhawk обойдется покупателю в 3 099 000 рублей. Немало, но «дорожная» версия Overland еще дороже – 3,4 млн рублей. Можно, конечно, ограничиться комплектацией Sport всего за 2,25 млн рублей, но при этом под капотом окажется 2,4-литровый 177-сильный мотор, а под днищем – привод только на передние колеса. Но автомат будет такой же, как у «старших», 3,2-литровых 272-сильных версий: девятидиапазонный.

В салоне Cherokee очень уютно, материалы отделки приятные на ощупь. Места внутри примерно столько же, сколько в Toyota RAV4 или Hyundai Tucson. Приборы чуть мелковаты, но только в плане дизайна, читаемость отличная. В центре, между основными шкалами, бортовой компьютер с семидюймовым цветным экраном. А в центре торпедо – сенсорный дисплей, который может иметь диагональ те же 7 дюймов, а может – 8,4 дюйма. В нашем случае был дисплей большего размера, отражающий функции системы Uconnect 8.4 NAV, то есть, включающий навигацию.

Правда, с посадкой за рулем Cherokee не все гладко, хочется либо баранку установить повыше, либо кресло пониже. Но, в принципе, с этим небольшим неудобством быстро свыкаешься, тем более что других эргономических недостатков я не обнаружил. Сложнее освоиться с мультимедиасистемой, которая здесь не русифицирована. А меню у нее очень «глубоко» проработанное, подпунктов и подподпунктов много, не всегда с первой попытки удается найти то, что требуется. Например, мой коллега не сразу сумел перенастроить бортовой компьютер на отображение данных в километрах вместо миль. Ну, и с некоторыми другими функциями была та же история.

Ситуацию осложняло то, что не все настройки доступны на ходу. Например, во время движения вы не сможете подключить смартфон, для этого надо обязательно остановиться и перевести селектор автомата в положение Р. Если же настройки доступны и на скорости, попробуйте попасть пальцем в нужную позицию на экране, когда автомобиль немилосердно трясет. И дело не только в состоянии (весьма посредственном) дороги между Вышним Волочком и Осташковом. Дело в подвеске Cherokee Trailhawk. И в массивных внедорожных шинах. Водитель отчетливо ощущает всю тяжесть неподрессоренных масс. Нельзя сказать, что это мешает управлению, но комфорта определенно не добавляет. Особенно на средних скоростях, то есть, до 100 км/ч.

А вот если «ястреба» (Hawk) разогнать дальше, ситуация меняется. Вблизи максимальных скоростей кроссовер движется очень плавно, прекрасно отрабатывая неровности. Теперь для него большее значение имеют длинные пологие волны покрытия, чем мелкие выбоины и трещины. Последние просто исчезают под гигантскими колесами, на волнах же не происходит раскачки. Высокая энергоемкость подвески проявляется именно на высоких и очень высоких скоростях. Мой коллега «раскочегаривал» Cherokee до 186 км/ч, и на этом разгон заканчивался, при том, что максимум, заявленный в технической характеристике – 206 км/ч. Но вот незадача: до таких скоростей рядовой потребитель, особенно российский, разгоняет автомобили крайне редко. А при среднем темпе движения американский Jeep-кроссовер жестковат. Возможно, это характеристика именно версии Trailhawk, и другие варианты помягче.

Руль с электроусилителем сравнительно точен, однако усилие на нем невелико, приятнее было бы, если бы он был «потяжелее». В поворотах автомобиль явно стремится выйти на внешний радиус, это не очень приятно, но можно компенсировать центробежную силу увеличением тяги на ведущих колесах. Иначе говоря, использовать ручной выбор передач. Прямая передача здесь пятая, но, в общем-то, и на шестой, и на седьмой (передаточные числа 0,81 и 0,70) автомобиль сохраняет способность ускоряться. На восьмой и девятой – даже не думайте.

А на скользкой дороге… вот тут опасно переборщить с тягой. Автомобиль легко срывается, сказывается мощь двигателя, передаваемая на колеса. Чем «отвечает» система стабилизации? Она не спешит вмешаться в процесс, в то же время, если отключить ее и совсем «распустить» автомобиль, оказывается, что полностью она не отключается и продолжает работать на сдерживание. Происходит ли полное отключение или все же нет, нам также выяснить не удалось. Чисто же интуитивно тяжелый кроссовер с массивными колесами «крутить» на грязи не хочется. Не располагает он к этому.

Коаксиальные валы и планетарные шестерни

«Внедорожная» часть на новом Cherokee технически организована интересно, если не сказать, уникально. Поперечно расположенный двигатель сочетается с поперечным же автоматом, а тот, в свою очередь, объединен с раздаткой. Дополнительного узла нет, как нет и двух карданных валов, и вечно работающего на отрыв подвесного подшипника. Не вдаваясь в тонкости, откроем лишь, что «джиповская» раздатка функционирует по принципу двух валов, проходящих один внутри другого. И шестерни применяются планетарные, такие же по сути, как в автоматических коробках передач. Такая раздатка намного компактнее, чем обычная, к тому же она на несколько килограммов легче. Ее «автор» – компания GKN, та, что знаменита производством ШРУСов, то есть, шарниров равных угловых скоростей, в массовом порядке применяемых на автомобилях с любым типом привода.

Единственный относительно короткий вал связывает раздатку с особым узлом подключения задней оси – RDM (Rear Drive Module). На Cherokee Trailhawk применяется система Jeep Active Drive II, дополненная функцией Lock, то есть, блокировкой заднего дифференциала. Это стандартное оснащение внедорожной версии. А для остальных вариантов Cherokee Sport, Longitude, Limited и Overland с системой Jeep Active Drive II предусмотрена понижающая передача. При ее включении передний и задний приводные валы блокируются. Передаточное отношение «понижайки» 2,92:1.

И вот всё это мощное «вооружение» предлагается в новом, не слишком брутальном и визуально не соответствующем бездорожью кузове. Практически – в «женской» модели. Как-то не вяжется одно с другим. Этому автомобилю красоваться на парковках мероприятий open air, выделяясь среди одноклассников, разве что, шильдиками да фирменной решеткой радиатора с семью прорезями. Зачем его экипировали для побед на бездорожье? Ну кто из владельцев и владелиц хотя бы задумается туда сунуться?

Гамма двигателей обновленного Cherokee насчитывает четыре «ноты». Двухлитровый бензиновый мотор с турбонаддувом предлагает 274 «силы» мощности и 400 Нм крутящего момента. Атмосферная V-образная «шестерка» Pentastar рабочим объемом 3,2 л развивает практически ту же мощность (272 л. с.), а по моменту даже слегка отстает (324 Нм). «Младший» бензиновый мотор Tigershark MultiAir 2,4-литрового объема обеспечивает 182 л. с. и 230 Нм. Четвертый вариант, дизельный (2,0 л, 170 л. с., 350 Нм), в России пока предлагаться не будет, а жаль, потенциальных покупателей очень привлекает его экономичность. Девятидиапазонный автомат по «железу» остался прежним, но получил новую программу управления.

И набор внедорожных режимов – не напрасно ли он тут присутствует? Насчет позиции Sport сомнений нет, казалось бы, здесь ей самое место. Попытка «подстегнуть» кроссовер на шоссе выбором данной настройки, казалось бы, дает результат: отклик Cherokee на нажатие педали «газа» становится более активным, оперативным. Мотор охотнее «подхватывает», раскручивается до более высоких оборотов. Но – только и всего. По сути, вы получаете ускорение трактора. Потому что, хоть облик модели и изменился, сущность осталась. Пусть форма противоречит содержанию, последнее важнее. Рожденный ползать, так или иначе, не особенно любит летать. Но ползать должен мастерски. Очень жаль, что организаторы тест-драйва не предложили нам преодолеть внедорожные участки на Cherokee. Было бы интересно. Тем более, что для испытанных нами тогда же «Рэнглеров» эти препятствия оказались сущими «цветочками».

Осталось провести социологический опрос и выяснить, как соотносятся число приверженцев отдыха на бездорожье и число театралов и завсегдатаев гламурных вечеринок. По моим наблюдениям на улицах, вторые преобладают с заметным перевесом. Кстати, и в Европе тоже. Jeep здесь прописан прочно, попадает в поле зрения нередко. Преобладают компактные «Ренегады», за ними следуют Grand Cherokee и Wrangler, а вот новых «Чирков» мало. Похоже, и для европейцев диссонанс формы и содержания сыграл роль.

Для российских покупателей актуальна и другая проблема. Уж очень дорого стоит обновленная модель Jeep среднего «калибра». За цену базовой переднеприводной версии можно отхватить близкий по размеру, но не сопоставимый по оснащению японский и уж тем более корейский кроссовер. Цены же максимальных комплектаций Jeep Cherokee намекают на то, что, прежде чем карабкаться по бездорожью, покупатель модели должен высоко вскарабкаться по социальной и карьерной лестнице. Заодно обеспечив себе запас на случай существенных финансовых потерь при перепродаже автомобиля. А потери эти будут неизбежными.

Так что, даже абстрагировавшись от нестандартного дизайна, можно сказать, что перспективы обновленного Cherokee на нашем рынке туманны. Но мы представили вам, пусть вкратце, его мощную «технику», и вам решать, что важнее – содержание или форма, финансы или хобби (читаем – разум или чувства). С другими моделями Jeep ситуация более однозначная.

Технические характеристики Jeep Cherokee Trailhawk 3.2 AT ГАБАРИТЫ, ММ 4623 х 1859 х 1669 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2705 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 221 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 552 / 1190 СНАРЯЖННАЯ МАССА, КГ 1798 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый, V6 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 3239 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ / МИН 271 / 6500 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ / МИН 316 / 4400–4500 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 9-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 206 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 8,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 9,6 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60