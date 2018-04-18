Итало-американский концерн FCA один из лидеров по отзывам автомобилей для устранения заводских дефектов. Проверяют в концерне и старые автомобили, что приводит к сервисным кампаниям в отношении автомобилей, которые уже могли не раз сменить хозяина.

Так, российское представительство Fiat Chrysler Automobiles направило в Росстандарт уведомление об отзыве кроссоверов Jeep Liberty, которые были проданы в нашей стране с сентября 2011 года по сентябрь 2013 года.

Всего под сервисную кампанию подпало 483 автомобиля. В сообщении говорится, что причиной отзыва транспортных Jeep Liberty стала внутренняя неисправность в системе модуля управления подушки безопасности, что может привести к неработоспособности активных подголовников при ДТП с ударом сзади.

На транспортных средствах будет произведена проверка модуля установки подушки безопасности и, при необходимости, произведена замена.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «ЭйСиЭй РУС» проинформируют владельцев автомобилей Jeep Liberty, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.